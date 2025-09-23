В РПЦ заявили, что все беды не земле из-за ученых и умных людей, потому что они не верят в бога

Поп из РПЦ стреляет из пистолета. Иллюстративное фото: росСМИ

Дарвин и другие биологи и экономисты верят в науку и не верят в бога, поэтому все проблемы на земле из-за них. В РПЦ заявили, что все беды случаются именно из-за образованных людей, потому что они отказываются "поклониться богу" и распространяют свои "безбожные теории" в мир.

Критику на ученых и интеллигенцию в своей очередной проповеди высказал протоиерей РПЦ Андрей Ткачев, сообщают росСМИ.

Почему в РПЦ недовольны умными людьми

Ткачев, родившийся во Львове и имеющий подозрение от СБУ за свою антиукраинскую деятельность, отметил в проповеди, что ученые "верят в математику, а божью мудрость понимать не хотят".

"Беда пришла от таких, как Чарльз Дарвин, от таких, как там другие всякие биологи, "болтуны", всякие там экономисты. Адам Смит, там Дунс Скот", — сказал российский поп.

По словам Ткачева, образованные люди "насытили весь мир теориями" о том, что человек может жить без бога, и что "главное в человеке — это экономика и телесное здоровье".

Священник отметил, что среди ученых есть и верующие, однако "в академиях наук — в Российской академии наук, во Всемирной академии наук, во Французской академии большинство из них составляют безбожники".

Ткачев подчеркнул, что эти люди "верят в математику, а в Иисуса Христа не верят".

"Поэтому если ум твой отказывается богу поклониться, то лучшее в тебе стало источником гордости и гибели", — подытожил он.

