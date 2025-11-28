Відео
Путін дозволив ФСБ порпатися у кредитних історіях росіян

Путін дозволив ФСБ порпатися у кредитних історіях росіян

Ua ru
Дата публікації: 28 листопада 2025 04:06
ФСБ отримає право без суду мати доступ до кредитних історій росіян
ФСБ. Фото: росЗМІ

Федеральна служба безпеки Росії готується отримати прямий доступ до кредитних історій громадян без необхідності звертатися до суду. За оцінками експертів, такий дозвіл може посилити ризики тиску на бізнес та людей із опозиційними поглядами.

Про це повідомляють росЗМІ.

Проєкт передбачає, що ФСБ отримує можливість направляти запити до Центрального каталогу кредитних історій, Центробанку Росії, бюро кредитних історій, реєстраторів власників цінних паперів та депозитаріїв. По суті вони матимуть доступ до повного масиву фінансової інформації, включно з деталями кредитів, участю в розміщенні цінних паперів, а також даними про поручителів і співпозичальників.

Раніше отримувати таку інформацію без суду могли хіба-що керівники та окремі посадовці адміністрації президента РФ, віцепрем'єри, міністри, губернатори, керівники судів, прокурори регіонів, а також голови слідчих управлінь СК та інші високопосадовці.

Правозахисники та адвокати заявили, що доступ до інформації про поручителів і співпозичальників дозволить спецслужбі виявляти особисті зв’язки та фінансову мотивацію під час розслідування кримінальних справ. Експерт водночас наголошує, що такі інструменти можуть застосовуватися і для неформального контролю за життям громадян, зокрема бізнесменів і людей, які мають опозиційні погляди.

Втім юристи вважають, що ФСБ і без того мали доступ до таких даних, а правка до закону змогла просто надати їм право на захист у разі скандалів.

"Фактично вони мають доступ до всього. Тільки визнавати це офіційно не можна", — зазначив один із анонімних співрозмовників.

Нещодавно ФСБ прийняла рішення вимикати інтернет нібито для захисту від дронів. Проте, мешканці одного із російських сіл почали бунтувати через відсутність зв'язку. 

Також в Росії змінили правила для підготовки медиків. Новоспеченим лікарям пропонують пройти інтернатуру удвічі швидше, якщо вони погодяться працювати на ТОТ України

кредити росіяни гроші ФСБ Росія
Світлана Красноштан - Редактор
Автор:
Світлана Красноштан
