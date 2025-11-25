Росія заманює молодих медиків на окуповані території через пільги

Лікар. Фото: росЗМІ

На тимчасово окупованих територіях України критично не вистачає лікарів і, здається, Кремль знайшов "вихід". У новому законі про підготовку медиків Росія фактично відкрила ще один спосіб затягувати лікарів на окуповані території України — тепер через примусове "цільове навчання" та скорочені строки обов’язкової відпрацювання для тих, хто погодиться поїхати працювати на захоплені регіони.

В Росії прийняли закон, який заманюватиме лікарів на роботу на ТОТ

Нещодавно Держдума ухвалила закон, за яким випускники медичних вишів, що навчалися за бюджетні кошти, зобов’язані відпрацювати в державних лікарнях від двох до трьох років.

Відмова за відпрацювання коштуватиме нвооспеченим лікарям дуже дорого — доведеться повернути державі утричі більшу суму, ніж витратили на підготовку.

Максимальний строк відпрацювання, а саме три роки, встановлено для тих, хто вчився за напрямом "лікувальна справа", а також для ординаторів-спеціалістів: від терапевтів і онкологів до пластичних хірургів, сердцево-судинних і торакальних хірургів. У стоматологів, наприклад, він становитиме півтора року, а в педіатрів — два.

Однак скорочена програма відпрацювання пропонується всім, хто погодиться їхати на село, у маленькі міста або на окуповані Росією території України.

Фактично це формує окрему "пільгову програму" з явним розрахунком закрити дефіцит кадрів у захоплених регіонах молодими лікарями, які не можуть дозволити собі сплатити величезні штрафи.

Повністю від наставництва звільнили фармацевтів і вузьких спеціалістів, але на загальний принцип це не впливає. Закон також остаточно змінює підхід до медичної освіти: перший рівень спеціалітет залишається широкопрофільним і може бути як платним, так і бюджетним чи цільовим.

Та якщо студент-цільовик відмовиться працювати там, куди його "закріпили", він повинен компенсувати витрати на навчання у потрійному розмірі.

На другому рівні, в ординатурі, вибору майже не залишили: або платно, або за цільовим договором. Але за порушення умов цільового навчання штрафи ще суворіші — компенсувати треба і саме навчання, і додаткову суму в подвійному розмірі.

Відтак фактично Росія створила систему, яка економічно змушує молодих лікарів їхати туди, куди ніхто добровільно не хоче — передусім на окуповані українські території, де критично бракує медперсоналу.

Нагадаємо, у вересні представниця міжнародної організації Physicians for Human Rights Уліанна Полтавець розповіла, як Росія чинить терор на медиків на ТОТ та перетворює лікарні на військові бази.

Тим часом в Росії рекрутери масово судяться та скаржаться, бо їх кинули на гроші попри виконані плани з мобілізації.