В России приняли закон, который заманивает врачей на ВОТ Украины

Дата публикации 25 ноября 2025 04:06
обновлено: 12:04
Россия заманивает молодых медиков на оккупированные территории через льготы
Врач. Фото: росСМИ

На временно оккупированных территориях Украины критически не хватает врачей и, кажется, Кремль нашел "выход". В новом законе о подготовке медиков Россия фактически открыла еще один способ затягивать врачей на оккупированные территории Украины — теперь через принудительное "целевое обучение" и сокращенные сроки обязательной отработки для тех, кто согласится поехать работать на захваченные регионы.

Об этом сообщают росСМИ.

В России приняли закон, который будет заманивать врачей на работу на ВОТ

Недавно Госдума приняла закон, по которому выпускники медицинских вузов, которые учились за бюджетные средства, обязаны отработать в государственных больницах от двух до трех лет.

Отказ за отработку будет стоить новоиспеченным врачам очень дорого — придется вернуть государству втрое большую сумму, чем потратили на подготовку.

Максимальный срок отработки, а именно три года, установлен для тех, кто учился по направлению "лечебное дело", а также для ординаторов-специалистов: от терапевтов и онкологов до пластических хирургов, сердечно-сосудистых и торакальных хирургов. У стоматологов, например, он будет составлять полтора года, а у педиатров — два.

Однако сокращенная программа отработки предлагается всем, кто согласится ехать на село, в маленькие города или на оккупированные Россией территории Украины.

Фактически это формирует отдельную "льготную программу" с явным расчетом закрыть дефицит кадров в захваченных регионах молодыми врачами, которые не могут позволить себе оплатить огромные штрафы.

Полностью от наставничества освободили фармацевтов и узких специалистов, но на общий принцип это не влияет. Закон также окончательно меняет подход к медицинскому образованию: первый уровень специалитет остается широкопрофильным и может быть как платным, так и бюджетным или целевым.

Но если студент-целевик откажется работать там, куда его "закрепили", он должен компенсировать расходы на обучение в тройном размере.

На втором уровне, в ординатуре, выбора почти не оставили: или платно, или по целевому договору. Но за нарушение условий целевого обучения штрафы еще строже — компенсировать надо и само обучение, и дополнительную сумму в двойном размере.

Поэтому фактически Россия создала систему, которая экономически заставляет молодых врачей ехать туда, куда никто добровольно не хочет — прежде всего на оккупированные украинские территории, где критически не хватает медперсонала.

Напомним, в сентябре представитель международной организации Physicians for Human Rights Улианна Полтавец рассказала, как Россия оказывает террор на медиков на ВОТ и превращает больницы в военные базы.

Между тем в России рекрутеры массово судятся и жалуются, потому что их бросили на деньги, несмотря на выполненные планы по мобилизации.

студенты россияне медики врачи Россия ВОТ
Светлана Красноштан - Редактор
Автор:
Светлана Красноштан
