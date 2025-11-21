У РФ вибухнув скандал серед рекрутерів — їм не дають гонорари за мобілізацію

Кремлівський диктатор Володимир Путін. Фото: росЗМІ

У Росії розгортається хвиля скарг від рекрутерів, які заробляли на відправці громадян на війну проти України та тепер не можуть отримати належні їм виплати. Люди, що працювали на військову кадрову компанію "Експерт", масово звертаються до судів, поліції, Слідчого комітету та навіть до адміністрації кремлівського диктатора Володимира Путіна, заявляючи про мільйонні борги.

Про це повідомляють росЗМІ.

Реклама

Читайте також:

Росіян кинули на гроші, навіть попри старання вести війну проти України

Зазначається, що компанія, яка вже два роки займається пошуком кандидатів для укладання контрактів із Міноборони, стверджує, що й сама нібито опинилася у фінансовій пастці через несвоєчасне перерахування коштів від регіонів.

"Експерт" працює із великими російськими замовниками — їх послугами користувалися, зокрема, Мосміськтранс, ДТСААФ, ФСВП та регіональні адміністрації. Схема виглядала просто: рекрутер знаходить людину, допомагає їй дістатися до міста укладання контракту, забезпечує проживання під час медкомісії, а після підписання кандидатами угод отримує винагороду.

Скарга. Фото: скриншот

Залежно від регіону та домовленостей, виплати становили від 100 до 300 тисяч рублів за кожного "контрактника", а інколи й більше. Для багатьох вербувальників це був прибутковий бізнес, здатний приносити до мільйона рублів заробітку за місяць. Частина з них навіть брала кредити, щоб оплачувати рекламу у соцмережах, щоб заробляти іще більше

Однак на початку 2025 року виплати почали затримуватися. Рекрутери розповідають, що менеджери "Експерта" уникали конкретики, просили "почекати" та посилалися на відсутність коштів на рахунках. За даними журналістів "Верстки", за цей рік щонайменше п’ятеро рекрутерів подали позови проти компанії. Суми у справах сягають від 1,2 млн до 5,4 млн рублів боргу. Але жоден позов ще не розглянуто по суті.

Грошей не буде, але план треба виконати

Одна з жінок, яка судиться з компанією, розповіла, що їй заборгували понад два мільйони рублів за приблизно 10-11 кандидатів. За кілька місяців вона отримала лише близько 600 тисяч і щоразу чула від менеджерів нові пояснення. Втім жінку обурило, що навіть на тлі затримок компанія й надалі продовжувала вимагати нових кандидатів.

Сама компанія пояснює затримки тим, що регіони, зокрема Самарська область та "ряд інших суб’єктів", не переказали грошей вчасно.

Втім рівень виплат за кожного кандидата зростає, особливо якщо домовленості укладаються безпосередньо з регіональними чиновниками. У Москві, кажуть рекрутери, гонорар може сягати 350 тисяч рублів, а без посередників можна навіть заробити ще більше.

Нагадаємо, тим часом на деяких російських підприємствах пропонують відбирати частину зарплати у працівників для фінансування війни проти України.

А на інших ключових заводах та підприємствах в РФ уже заборгували зарплати працівникам та навіть скорочують штати.