Україна
Хроніки В Росії працівників змушують віддавати зарплати на війну

В Росії працівників змушують віддавати зарплати на війну

Ua ru
Дата публікації: 18 листопада 2025 23:14
Оновлено: 22:22
В Росії на заводах хочуть збирати по 500 рублів з працівника на війну
Росіяни на заводі. Фото: росЗМІ

В Росії у Челябінській області влада разом із провладними структурами влаштувала побори з працівників місцевих підприємств. Їх закликають віддавати частину заробітку на підтримку російської армії, що воює проти України.

Про це повідомляють росЗМІ.

Читайте також:

Росіян змусять працювати більше і платитимуть менше

Нова програма має назву "Година для перемоги". Суть полягає в тому, що робітники підприємств, які погодилися долучитися, щомісяця відпрацьовуватимуть одну годину, а зароблені за цей час гроші перераховуватимуть у фонд "Все для перемоги".

На ці кошти росіяни хочуть купувати техніку та обладнання для російських військових підрозділів, які беруть участь у війні проти України. Якщо на певному підприємстві працюють мобілізовані або контрактники, які зараз перебувають у зоні бойових дій, пріоритетом обіцяють зробити придбання екіпірування саме для них.

Росіяни масово погоджуються фінансувати війну проти України своєю зарплатою 

Проєкт уже працює у тестовому форматі на кількох підприємствах області, і, як стверджує Рижий, більшість працівників "добровільно" погоджуються на участь. За його словами, до 2026 року ініціаторам хотілося б залучити до програми більшість оборонних заводів регіону. Середній "внесок" одного працівника приблизно у 500 рублів на місяць.

Разом з тим в Росії виникли серйозні проблеми із виплатами зарплат на ключових заводах. Працівникам перестали виплачувати відпускні, а на деяких підприємствах почалися масові скорочення.

Раніше у розвідці повідомляли про те, який стан економіки Росії внаслідок великих витрат на війну проти України.

завод росіяни зарплатня війна Росія
Світлана Красноштан - Редактор
Автор:
Світлана Красноштан
