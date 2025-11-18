Видео
В России работников заставляют отдавать зарплаты на войну

Дата публикации 18 ноября 2025 23:14
обновлено: 22:22
В России на заводах хотят собирать по 500 рублей с работника на войну
Россияне на заводе. Фото: росСМИ

В России в Челябинской области власти вместе с провластными структурами устроили поборы с работников местных предприятий. Их призывают отдавать часть заработка на поддержку российской армии, воюющей против Украины.

Об этом сообщают росСМИ.

Новая программа называется "Час для победы". Суть заключается в том, что рабочие предприятий, которые согласились присоединиться, ежемесячно будут отрабатывать один час, а заработанные за это время деньги будут перечислять в фонд "Все для победы".

На эти средства россияне хотят покупать технику и оборудование для российских военных подразделений, участвующих в войне против Украины. Если на определенном предприятии работают мобилизованные или контрактники, которые сейчас находятся в зоне боевых действий, приоритетом обещают сделать приобретение экипировки именно для них.

Россияне массово соглашаются финансировать войну против Украины своей зарплатой

Проект уже работает в тестовом формате на нескольких предприятиях области, и, как утверждает Рыжий, большинство работников "добровольно" соглашаются на участие. По его словам, до 2026 года инициаторам хотелось бы привлечь к программе большинство оборонных заводов региона. Средний "вклад" одного работника примерно в 500 рублей в месяц.

Вместе с тем в России возникли серьезные проблемы с выплатами зарплат на ключевых заводах. Работникам перестали выплачивать отпускные, а на некоторых предприятиях начались массовые сокращения.

Ранее в разведке сообщали о том, какое состояние экономики России вследствие больших расходов на войну против Украины.

Светлана Красноштан - Редактор
Автор:
Светлана Красноштан
