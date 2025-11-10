В России заводы КМЗ и Оргэнергострой не платят работникам — что известно

Работники российского завода. Фото: росСМИ

В России начались массовые задержки зарплат даже на стратегических предприятиях, которые имеют ключевое значение для военно-промышленного комплекса и энергетики. Аналитики видят в этом новые признаки углубления экономического кризиса в России, который затрагивает даже предприятия, имеющие стратегическое значение для государства.

Об этом сообщают росСМИ.

Реклама

Читайте также:

Главным российским стратегическим предприятиям нечем платить зарплаты

Журналисты издания отметили, что с жалобами о невыплате зарплат сообщили сотрудники Кингисеппского машиностроительного завода (КМЗ) и компании "Оргэнергострой". Последняя компания работает в проектах госкорпорации "Росатом".

Примечательно, что это произошло всего через несколько дней после информации о сокращении персонала на "Уралвагонзаводе", а это единственный завод, который производит танки в России.

Проблемы на Кингисеппском машиностроительном заводе

Как сообщает "Деловой Петербург", работники КМЗ не получают зарплату и премии в течение двух-трех месяцев. На производственной площадке в Петергофе, где задолженность длится уже третий месяц, людям сообщили о закрытии объекта с 1 декабря. Один из рабочих заявил, что до сих пор не получил премию за август и зарплату за сентябрь и октябрь.

Тем временем в России в комитете по труду и занятости Санкт-Петербурга признали долги. Там заявили, что ситуация возникла из-за нестабильной экономической ситуации в секторе производства. Руководство завода уверяет, что задержки временные, связаны с дебиторской задолженностью заказчиков. Однако, компания уже имеет судебную тяжбу из-за долгов. Согласно базе "СПАРК-Интерфакс", предприятие пытается через суд взыскать с контрагентов 87 млн рублей, а само фигурирует ответчиком в 17 делах на общую сумму 115 млн рублей.

КМЗ является важным российским заводом. Там ремонтируют танковые двигатели, поставляют датчики для Министерства обороны РФ, строят катера, малые суда и морские беспилотники. Летом он перешел под контроль Объединенной судостроительной корпорации, а также участвует в программах импортозамещения оборудования, которое ранее поставляли Siemens и Bosch, в том числе для энергетического сектора.

Задержки зарплат в "Оргэнергострое"

Работники компании "Оргэнергострой", которую сам Владимир Путин называл "открывающей новую эпоху в атомной энергетике", также сообщили о невыплате зарплат с сентября. Командировочные там перестали выплачивать с мая, а отпускные — с августа. По данным "Коммерсанта", около 300 работников объявили забастовку, отказавшись выполнять любую работу, пока не погасят долги.

Известно, что компания строит исследовательскую ядерную установку на базе реактора на быстрых нейтронах, что является частью масштабного проекта стоимостью более 33 миллиардов рублей.

В России массово сокращают работников на заводах для экономии

Проблемы с зарплатами на стратегических предприятиях - не единичный случай. Известно, что на других российских заводах тоже устроили экономию на персонале в таких гигантах, как "РЖД", "ГАЗ", "КАМАЗ", "АвтоВАЗ", "Алроса", "Мечел", а также на Челябинском электрометаллургическом комбинате.

Напомним, тем временем на оккупированном Россией Крыму возникли серьезные проблемы с электроснабжением и обеспечением топлива. Представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук объяснил, как полуостров стал уязвимым.

Ранее в Службе внешней разведки объяснили, какие проблемы в экономике России возникли из-за больших расходов на войну и санкций.