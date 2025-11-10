Відео
Головна Хроніки Такого не було з 90-х — ключові заводи РФ затримують зарплати

Такого не було з 90-х — ключові заводи РФ затримують зарплати

Ua ru
Дата публікації: 10 листопада 2025 22:54
Оновлено: 18:48
В Росії заводи КМЗ і Оргенергострой не платять працівникам — що відомо
Працівники російського заводу. Фото: росЗМІ

У Росії почалися масові затримки зарплат навіть на стратегічних підприємствах, які мають ключове значення для військово-промислового комплексу та енергетики. Аналітики вбачають у цьому нові ознаки поглиблення економічної кризи в Росії, яка зачіпає навіть підприємства, що мають стратегічне значення для держави.

Про це повідомляють росЗМІ.

Читайте також:

Головні російські стратегічні підприємства не мають чим платити зарплати

Журналісти видання зазначили, що зі скаргами про невиплату зарплат повідомили співробітники Кінгісеппського машинобудівного заводу (КМЗ) та компанії "Оргенергострой". Остання компанія працює у проєктах держкорпорації "Росатом".

Примітно, що це сталося лише через кілька днів після інформації про скорочення персоналу на "Уралвагонзаводі", а це єдиний завод, який виробляє танки в Росії. 

Проблеми на Кінгісеппському машинобудівному заводі

Як повідомляє "Деловой Петербург", працівники КМЗ не отримують зарплату та премії протягом двох-трьох місяців. На виробничому майданчику в Петергофі, де заборгованість триває вже третій місяць, людям повідомили про закриття об’єкта з 1 грудня. Один із робітників заявив, що досі не отримав премію за серпень і зарплату за вересень і жовтень.

Тим часом в Росії у комітеті з праці та зайнятості Санкт-Петербурга визнали борги. Там заявили, що ситуація виникла через нестабільну економічну ситуацію в секторі виробництва. Керівництво заводу запевняє, що затримки тимчасові, пов’язані з дебіторською заборгованістю замовників. Проте компанія уже має судову тяганину через борги. Згідно з базою "СПАРК-Інтерфакс", підприємство намагається через суд стягнути з контрагентів 87 млн рублів, а само фігурує відповідачем у 17 справах на загальну суму 115 млн рублів.

КМЗ є важливим російським заводом. Там ремонтують танкові двигуни, постачають датчики для Міністерства оборони РФ, будують катери, малі судна й морські безпілотники. Влітку він перейшов під контроль Об’єднаної суднобудівної корпорації, а також бере участь у програмах імпортозаміщення обладнання, яке раніше постачали Siemens та Bosch, зокрема для енергетичного сектору.

Затримки зарплат у "Оргенергострої"

Працівники компанії "Оргенергострой", яку сам Володимир Путін називав такою, що "відкриває нову епоху в атомній енергетиці", також повідомили про невиплату зарплат із вересня. Відрядні там перестали виплачувати із травня, а відпускні — із серпня. За даними "Коммерсанта", близько 300 працівників оголосили страйк, відмовившись виконувати будь-яку роботу, доки не погасять борги.

Відомо, що компанія будує дослідницьку ядерну установку на базі реактора на швидких нейтронах, що є частиною масштабного проєкту вартістю понад 33 мільярди рублів. 

В Росії масово скорочують працівників на заводах для економії 

Проблеми із зарплатами на стратегічних підприємствах — не поодинокий випадок. Відомо, що на інших російських заводах теж влаштували економію на персоналі у таких гігантах, як "РЖД", "ГАЗ", "КАМАЗ", "АвтоВАЗ", "Алроса", "Мечел", а також на Челябінському електрометалургійному комбінаті. 

Нагадаємо, тим часом на окупованому Росією Криму виникли серйозні проблеми з електропостачанням та забезпеченням палива. Речник Української добровольчої армії Сергій Братчук пояснив, як півострів став вразливим. 

Раніше у Службі зовнішньої розвідки пояснили, які проблеми в економіці Росії виникли через великі витрати на війну та санкції.

зарплати завод стратегічні підприємства Росія ВПК
Світлана Красноштан - Редактор
Автор:
Світлана Красноштан
