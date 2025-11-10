В Росії заводи КМЗ і Оргенергострой не платять працівникам — що відомо

Такого не було з 90-х — ключові заводи РФ затримують зарплати
У Росії почалися масові затримки зарплат навіть на стратегічних підприємствах, які мають ключове значення для військово-промислового комплексу та енергетики. Аналітики вбачають у цьому нові ознаки поглиблення економічної кризи в Росії, яка зачіпає навіть підприємства, що мають стратегічне значення для держави.
Головні російські стратегічні підприємства не мають чим платити зарплати
Журналісти видання зазначили, що зі скаргами про невиплату зарплат повідомили співробітники Кінгісеппського машинобудівного заводу (КМЗ) та компанії "Оргенергострой". Остання компанія працює у проєктах держкорпорації "Росатом".
Примітно, що це сталося лише через кілька днів після інформації про скорочення персоналу на "Уралвагонзаводі", а це єдиний завод, який виробляє танки в Росії.
Проблеми на Кінгісеппському машинобудівному заводі
Як повідомляє "Деловой Петербург", працівники КМЗ не отримують зарплату та премії протягом двох-трьох місяців. На виробничому майданчику в Петергофі, де заборгованість триває вже третій місяць, людям повідомили про закриття об’єкта з 1 грудня. Один із робітників заявив, що досі не отримав премію за серпень і зарплату за вересень і жовтень.
Тим часом в Росії у комітеті з праці та зайнятості Санкт-Петербурга визнали борги. Там заявили, що ситуація виникла через нестабільну економічну ситуацію в секторі виробництва. Керівництво заводу запевняє, що затримки тимчасові, пов’язані з дебіторською заборгованістю замовників. Проте компанія уже має судову тяганину через борги. Згідно з базою "СПАРК-Інтерфакс", підприємство намагається через суд стягнути з контрагентів 87 млн рублів, а само фігурує відповідачем у 17 справах на загальну суму 115 млн рублів.
КМЗ є важливим російським заводом. Там ремонтують танкові двигуни, постачають датчики для Міністерства оборони РФ, будують катери, малі судна й морські безпілотники. Влітку він перейшов під контроль Об’єднаної суднобудівної корпорації, а також бере участь у програмах імпортозаміщення обладнання, яке раніше постачали Siemens та Bosch, зокрема для енергетичного сектору.
Затримки зарплат у "Оргенергострої"
Працівники компанії "Оргенергострой", яку сам Володимир Путін називав такою, що "відкриває нову епоху в атомній енергетиці", також повідомили про невиплату зарплат із вересня. Відрядні там перестали виплачувати із травня, а відпускні — із серпня. За даними "Коммерсанта", близько 300 працівників оголосили страйк, відмовившись виконувати будь-яку роботу, доки не погасять борги.
Відомо, що компанія будує дослідницьку ядерну установку на базі реактора на швидких нейтронах, що є частиною масштабного проєкту вартістю понад 33 мільярди рублів.
В Росії масово скорочують працівників на заводах для економії
Проблеми із зарплатами на стратегічних підприємствах — не поодинокий випадок. Відомо, що на інших російських заводах теж влаштували економію на персоналі у таких гігантах, як "РЖД", "ГАЗ", "КАМАЗ", "АвтоВАЗ", "Алроса", "Мечел", а також на Челябінському електрометалургійному комбінаті.
Нагадаємо, тим часом на окупованому Росією Криму виникли серйозні проблеми з електропостачанням та забезпеченням палива. Речник Української добровольчої армії Сергій Братчук пояснив, як півострів став вразливим.
Раніше у Службі зовнішньої розвідки пояснили, які проблеми в економіці Росії виникли через великі витрати на війну та санкції.
