Кремлевский диктатор Владимир Путин. Фото: росСМИ

В России разворачивается волна жалоб от рекрутеров, которые зарабатывали на отправке граждан на войну против Украины и теперь не могут получить причитающиеся им выплаты. Люди, работавшие на военную кадровую компанию "Эксперт", массово обращаются в суды, полицию, Следственный комитет и даже в администрацию кремлевского диктатора Владимира Путина, заявляя о миллионных долгах.

Об этом сообщают росСМИ.

Реклама

Читайте также:

Россиян кинули на деньги, даже несмотря на старания вести войну против Украины

Отмечается, что компания, которая уже два года занимается поиском кандидатов для заключения контрактов с Минобороны, утверждает, что и сама якобы оказалась в финансовой ловушке из-за несвоевременного перечисления средств от регионов.

"Эксперт" работает с крупными российскими заказчиками — их услугами пользовались в частности Мосгосгортранс, ДОСААФ, ФСИН и региональные администрации. Схема выглядела просто: рекрутер находит человека, помогает ему добраться до города заключения контракта, обеспечивает проживание во время медкомиссии, а после подписания кандидатами соглашений получает вознаграждение.

Жалоба. Фото: скриншот

В зависимости от региона и договоренностей, выплаты составляли от 100 до 300 тысяч рублей за каждого "контрактника", а иногда и больше. Для многих вербовщиков это был прибыльный бизнес, способный приносить до миллиона рублей заработка в месяц. Часть из них даже брала кредиты, чтобы оплачивать рекламу в соцсетях, чтобы зарабатывать еще больше

Однако в начале 2025 года выплаты начали задерживаться. Рекрутеры рассказывают, что менеджеры "Эксперта" избегали конкретики, просили "подождать" и ссылались на отсутствие средств на счетах. По данным журналистов "Верстки", за этот год по меньшей мере пятеро рекрутеров подали иски против компании. Суммы в делах достигают от 1,2 млн до 5,4 млн рублей долга. Но ни один иск еще не рассмотрен по существу.

Денег не будет, но план надо выполнить

Одна из женщин, которая судится с компанией, рассказала, что ей задолжали более двух миллионов рублей за примерно 10-11 кандидатов. За несколько месяцев она получила лишь около 600 тысяч и каждый раз слышала от менеджеров новые объяснения. Впрочем, женщину возмутило, что даже на фоне задержек компания и в дальнейшем продолжала требовать новых кандидатов.

Сама компания объясняет задержки тем, что регионы, в частности Самарская область и "ряд других субъектов", не перевели денег в срок.

Впрочем, уровень выплат за каждого кандидата растет, особенно если договоренности заключаются непосредственно с региональными чиновниками. В Москве, говорят рекрутеры, гонорар может достигать 350 тысяч рублей, а без посредников можно даже заработать еще больше.

Напомним, тем временем на некоторых российских предприятиях предлагают отбирать часть зарплаты у работников для финансирования войны против Украины.

А на других ключевых заводах и предприятиях в РФ уже задолжали зарплаты работникам и даже сокращают штаты.