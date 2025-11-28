Видео
Главная Хроники Путин разрешил ФСБ копаться в кредитных историях россиян

Путин разрешил ФСБ копаться в кредитных историях россиян

Ua ru
Дата публикации 28 ноября 2025 04:06
ФСБ получит право без суда иметь доступ к кредитным историям россиян
ФСБ. Фото: росСМИ

Федеральная служба безопасности России готовится получить прямой доступ к кредитным историям граждан без необходимости обращаться в суд. По оценкам экспертов, такое разрешение может усилить риски давления на бизнес и людей с оппозиционными взглядами.

Об этом сообщают росСМИ.

Читайте также:

Российские спецслужбы могут без разрешения получать финансовые данные россиян

Проект предусматривает, что ФСБ получает возможность направлять запросы в Центральный каталог кредитных историй, Центробанк России, бюро кредитных историй, регистраторов владельцев ценных бумаг и депозитариев. По сути они будут иметь доступ к полному массиву финансовой информации, включая детали кредитов, участие в размещении ценных бумаг, а также данные о поручителях и созаемщиках.

Ранее получать такую информацию без суда могли разве что руководители и отдельные должностные лица администрации президента РФ, вице-премьеры, министры, губернаторы, руководители судов, прокуроры регионов, а также главы следственных управлений СК и другие высокопоставленные чиновники.

Правозащитники и адвокаты заявили, что доступ к информации о поручителях и созаемщиках позволит спецслужбе выявлять личные связи и финансовую мотивацию при расследовании уголовных дел. Эксперт одновременно отмечает, что такие инструменты могут применяться и для неформального контроля за жизнью граждан, в частности бизнесменов и людей, которые имеют оппозиционные взгляды.

Впрочем юристы считают, что ФСБ и без того имели доступ к таким данным, а правка к закону смогла просто предоставить им право на защиту в случае скандалов.

"Фактически они имеют доступ ко всему. Только признавать это официально нельзя", — отметил один из анонимных собеседников.

Недавно ФСБ приняла решение выключать интернет якобы для защиты от дронов. Однако, жители одного из российских сел начали бунтовать из-за отсутствия связи.

Также в России изменили правила для подготовки медиков. Новоиспеченным врачам предлагают пройти интернатуру вдвое быстрее, если они согласятся работать на ВОТ Украины.

кредиты россияне деньги ФСБ Россия
Светлана Красноштан - Редактор
Автор:
Светлана Красноштан
