В Росії села під Нижнім Новгородом залишилися без зв’язку

Мешканці села скаржаться владі. Фото: кадр з відео

В Росії жителі кількох сільських населених пунктів у Володарському окрузі Нижньогородської області оприлюднили відеозвернення до губернатора Гліба Нікітіна, в якому просять владу повернути їм доступ до оптоволоконного інтернету. Люди стверджують, що провайдери нібито категорично відмовляються підвести мережу до сіл, хоча комунікації на території населених пунктів для цього уже давно є.

Про це повідомляють росЗМІ.

Йдеться про населення сільради Красна Горка, до якої входять Охлопково, Дубки, Щелканово, Голишово, Стара Сейма та Чернуха. Місцеві мешканці пояснюють, що під час регулярних вимкнень мобільного інтернету вони фактично втрачають будь-який зв’язок із зовнішнім світом.

Інколи інтернет зникає повністю, а альтернативи зв'язку у селищ просто немає. Через це мешканці не можуть скористатися елементарними онлайн-послугами, а дітям нереально навчатися та виконувати домашні завдання.

У відеозверненні люди просять губернатора втрутитися. Тим часом в Росії масові відключення мобільного інтернету в Нижньогородській області пояснюються російською владою "заходами безпеки" у період атак дронів. Даним рішенням опікуються силовики РФ.

Примітно, що влада ігнорує скарги мешканців та поки ніяк не коментувала інцидент зі зв'язком.

Тим часом в Росії запропонували забирати частину зарплат працівників на фінансування війни проти України. А нещодавно мешканці одного із військових містечок в Росії поскаржились на катастрофічні умови для життя.