Україна
Росіяни жаліються Путіну — живуть у помиях та без доріг

Росіяни жаліються Путіну — живуть у помиях та без доріг

Ua ru
Дата публікації: 14 листопада 2025 22:54
Оновлено: 21:17
Військове містечко в Росії лишили без комунальних послуг в антисанітарії
Мешканці військового містечка, які скаржаться Путіну. Фото: кадр з відео

У Володимирській області сім’ї російських військових записали відеозвернення до Путіна, у якому поскаржилися на повну відсутність умов у військовому містечку Костерево-1 в Петушинському районі. Поки кремлівський диктатор витрачає мільярди на війну проти України, містечко, де проживають родини військовослужбовців трьох частин та пенсіонери Міноборони, фактично занепадає.

Відеозапис скарг росіян поширилось у соцмережах.

Читайте також:

Росіяни живуть у помиях, а владі байдуже

За словами мешканців у відеозверненні, у місті немає очисних споруд, тому всі побутові стоки безперешкодно зливаються просто в річку.

Окрім того, в містечку не працює вуличне освітлення, усі дороги в жахливому стані, а вивезенням габаритного сміття просто перестали займатися.

Костерево-1 Росія
Закинуті будівлі в Костерево-1. Фото росЗМІ
Костерево-1
Костерево-1. Фото: росЗМІ

Половина квартир в будинках стоять порожніми й занедбаними, проте владі це не заважає надсилати на житло померлих людей квитанції за комунальні послуги. На думку мешканців, це свідчить про відсутність будь-якого контролю за обліком житла.

У своєму зверненні люди підкреслюють, що військовослужбовці з їхніх частин виконують завдання як під час служби, так і на фронті, однак умови, у яких живуть їхні родини, не відповідають стандартам, декларованим Міноборони. Тому вони просять владу втрутитися та звернути увагу на ситуацію в містечку.

Росія кидає військових та їх родин

Водночас у Міноборони РФ заявили, що Костерево-1 має статус "замороженого" містечка, а отже відомство не несе жодної відповідальності за його утримання. За словами місцевих мешканців, кошти на обслуговування житлового фонду й супутньої інфраструктури не виділяються взагалі.

Місцеве видання стверджує, що жителі вже оббивають пороги влади понад два роки. Скарги не змінилися: тоді вони також говорили про відсутність освітлення, доріг, постійні прориви труб, руїни військових будівель і завищені комунальні платежі. За цей час вдалося владнати проблеми з газопостачанням та опаленням. В усіх інших аспектах, за словами людей, "розруха як була, так і залишилася".

Тим часом російська влада має значно "важливіші" завдання, ніж добробут свого народу. Так, у Держдумі РФ визначились з національністю відомого персонажа з радянських мультфільмів

Також в Росії збираються витратити кілька мільйонів на створення гри про РПЦ. 

скандал міста росіяни Росія забруднення
Світлана Красноштан - Редактор
Автор:
Світлана Красноштан
