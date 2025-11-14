Видео
Видео

Россияне жалуются Путину — живут в помоях и без дорог

Дата публикации 14 ноября 2025 22:54
обновлено: 21:17
Военный городок в России оставили без коммунальных услуг в антисанитарии
Жители военного городка, которые жалуются Путину. Фото: кадр из видео

Во Владимирской области семьи российских военных записали видеообращение к Путину, в котором пожаловались на полное отсутствие условий в военном городке Костерево-1 в Петушинском районе. Пока кремлевский диктатор тратит миллиарды на войну против Украины, городок, где проживают семьи военнослужащих трех частей и пенсионеры Минобороны, фактически приходит в упадок.

Видеозапись жалоб россиян распространилось в соцсетях.

Россияне живут в помоях, а властям все равно

По словам жителей в видеообращении, в городе нет очистных сооружений, поэтому все бытовые стоки беспрепятственно сливаются прямо в реку.

Кроме того, в городе не работает уличное освещение, все дороги в ужасном состоянии, а вывозом габаритного мусора просто перестали заниматься.

Костерево-1 Росія
Заброшенные здания в Костерево-1. Фото росСМИ
Костерево-1
Костерево-1. Фото: росСМИ

Половина квартир в домах стоят пустыми и заброшенными, однако, властям это не мешает присылать на жилье умерших людей квитанции за коммунальные услуги. По мнению жильцов, это свидетельствует об отсутствии какого-либо контроля за учетом жилья.

В своем обращении люди подчеркивают, что военнослужащие из их частей выполняют задачи как во время службы, так и на фронте, однако условия, в которых живут их семьи, не соответствуют стандартам, декларируемым Минобороны. Поэтому они просят власти вмешаться и обратить внимание на ситуацию в городке.

Россия бросает военных и их семьи

В то же время в Минобороны РФ заявили, что Костерево-1 имеет статус "замороженного" городка, а значит ведомство не несет никакой ответственности за его содержание. По словам местных жителей, средства на обслуживание жилого фонда и сопутствующей инфраструктуры не выделяются вообще.

Местное издание утверждает, что жители уже обивают пороги власти более двух лет. Жалобы не изменились: тогда они также говорили об отсутствии освещения, дорог, постоянных прорывах труб, руинах военных зданий и завышенных коммунальных платежах. За это время удалось решить проблемы с газоснабжением и отоплением. Во всех остальных аспектах, по словам людей, "разруха как была, так и осталась".

Между тем российская власть имеет значительно более "важные" задачи, чем благосостояние своего народа. Так в Госдуме РФ определились с национальностью известного персонажа из советских мультфильмов.

Также в России собираются потратить несколько миллионов на создание игры о РПЦ.

Светлана Красноштан - Редактор
Автор:
Светлана Красноштан
