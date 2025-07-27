Як узаконити будинок на дачній ділянці — документи, умови та нюанси

Жінки підписують документи. Фото: Freepik

Життя у власному будинку на дачній ділянці приваблює багатьох українців, які прагнуть тиші, природи та незалежності від міських багатоповерхівок. Проте, щоб повноцінно користуватися своїм майном, необхідно його узаконити. Узаконити будинок на дачній ділянці означає оформити право власності та отримати всі необхідні правові документи. Це дозволить не лише спокійно жити, а й розпоряджатися нерухомістю: продавати, дарувати чи залишати у спадок.

Редакція Новини.LIVE розповідає, як правильно узаконити садовий чи дачний будинок, які документи потрібні, скільки це коштує та чому це важливо.

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Перед тим як узаконювати будинок, важливо зрозуміти, з чим саме маєте справу. Садовий будинок, згідно із законодавством, — це будівля для сезонного проживання, розташована в садовому товаристві або на індивідуальній садовій ділянці.

На відміну від житлового, такий об’єкт не має постійної житлової площі, а отже, не дає права на реєстрацію місця проживання. Але у 2022 році ситуація частково змінилася — завдяки законодавчим змінам стало можливим оформити там прописку після офіційного визнання садового будинку житловим.

Як узаконити садовий будинок на дачній ділянці

Процедура узаконення дачного чи садового будинку залежить від дати будівництва й площі об’єкта. Умовно вона ділиться на три типи:

Будинки, збудовані до 5 серпня 1992 року

Для таких об’єктів не потрібна процедура введення в експлуатацію. Можна одразу подати документи на реєстрацію права власності.

Будинки до 300 кв. м, збудовані з 5 серпня 1992 року до 9 квітня 2015 року

Підпадають під так звану "будівельну амністію". Їх можна узаконити за спрощеною процедурою.

Будинки, збудовані після 9 квітня 2015 року або тільки плануються

Оформлюються за загальною процедурою, що передбачає наявність будівельного паспорта. Якщо площа більша за 500 кв. м — знадобляться містобудівні умови.

Якщо ви хочете перевести садовий будинок у житловий, необхідно пройти технічне обстеження, підтвердити відповідність будівельним нормам і подати відповідну заяву в місцеву раду, наголошують фахівці юридичної компанії Dozvil.

Які документи потрібні для оформлення будинку

Для початку процесу узаконення необхідно підготувати такі документи:

паспорт та ІПН усіх співвласників;

документ на право власності або користування земельною ділянкою;

технічний паспорт будинку (замовляється у сертифікованого інженера);

декларацію про готовність об’єкта до експлуатації (якщо будинок не був узаконений раніше).

У результаті власник отримає:

технічний паспорт;

декларацію про готовність (якщо застосовується);

витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Скільки коштує оформити будинок на дачній ділянці

Ціна процедури залежить від кількох факторів:

площі будинку;

дати його зведення;

наявності технічної документації;

місця розташування;

складності процедури (амністія чи загальне оформлення).

Як правило, вартість стартує від 8 000-10 000 грн, якщо документи вже частково зібрані, і може зрости до 25 000-30 000 грн, якщо об’єкт складний або має порушення будівельних норм.

"Якщо будинок не оформлений, ви обмежені в діях: не зможете його продати, подарувати чи навіть підключити до газу чи електроенергії. Узаконення — це не бюрократія, а інвестиція у майбутнє", — каже експертка з нерухомості Марина Сергієнко.

Як перевести садовий будинок у житловий

Процедура переведення садового будинку в житловий включає:

Проведення технічного обстеження (будівля має бути придатною для постійного проживання). Подання заяви до місцевої ради про переведення статусу будинку. Внесення змін до Реєстру прав на нерухоме майно після рішення ради.

Це відкриває шлях до реєстрації місця проживання в такому будинку, а також до оформлення субсидій, соціальної допомоги та офіційної оренди.

Чому варто узаконити будинок на дачній ділянці

Навіть якщо будинок використовується лише улітку, оформлення документів дає низку важливих переваг:

Підключення комунікацій. Без документів енергетичні компанії можуть відмовити у підключенні. Захист від штрафів. Штраф за використання будинку без декларації сягає понад 3 400 грн. Право на розпорядження. Без оформлення не можна законно продати, подарувати, передати у спадок чи здати в оренду. Більше того, наявність документів — це юридична безпека для вас і вашої родини, а також захист вашої власності від можливих посягань.

Мрія про власний дім часто пов'язана з бажанням мати свою земельну ділянку, яка стає основою для комфортного життя. Виникає логічне питання: як найефективніше використати цю землю? Ми розповідали, скільки дозволено зводити будинків на одній ділянці.

Зазначимо також, що ви можете отримати будинок у власність різними способами: купити, успадкувати, отримати в подарунок або побудувати. Незалежно від обраного шляху, ваше право власності має бути офіційно зареєстроване. В Україні це підтверджується відповідними документами з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.