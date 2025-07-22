Що таке будинок шотган — історія та особливості стилю (фото)

Будинок в стилі Bracket Shotgun. Фото: nolahomes.net

Будинки шотган — це унікальний елемент американської архітектури, відомий своєю вузькою структурою та лінійним плануванням. Назва "шотган" походить від їхньої витягнутої форми, яка, за легендою, дозволяє уявити, що куля, випущена з одного кінця будинку, пролетить крізь усі кімнати до іншого.

Як пише видання Homes and gardens, цей стиль, що зародився в 19 столітті, став популярним у південних штатах США, особливо в Новому Орлеані, завдяки простоті конструкції та ефективності використання простору.

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Історія будинків шотган

Будинки шотган з’явилися в Америці в період після Громадянської війни, коли міста стикалися з житловою кризою. Вони були швидким і економічним рішенням для розміщення населення в умовах швидкої урбанізації.

"Ці будинки будувалися як доступне житло, яке могло вмістити багато людей на вузьких ділянках землі в таких містах, як Новий Орлеан і Чарльстон", — каже експерт Джейкоб Нейг.

Завдяки компактному дизайну та простій дерев’яній конструкції вони ідеально підходили для густонаселених районів.

Будинок в стилі Bracket Shotgun в Новому Орлеане. Фото: nolahomes.net

Особливості архітектури шотган

Типовий будинок шотган має ширину менше п’яти метрів, прямокутну форму та складається з 3-5 кімнат, розташованих в один ряд без коридору.

"Ця архітектура характеризується одноповерховою вузькою структурою з двосхилим або вальмовим дахом і передньою верандою. Відсутність коридорів забезпечує ефективну вентиляцію в жаркому кліматі півдня", — пояснює спеціалістка з історичних стилів із Page & Turnbull Клер Кокс.

Високі стелі та великі вікна також сприяють охолодженню приміщень, що було критично важливим у південних штатах.

Будинок в стилі шотган в Новому Орлеане. Фото: nolahomes.net

Різноманітність стилів шотган

Хоча більшість будинків шотган мають просту конструкцію, деякі вирізняються вишуканими деталями.

"Оздоблення варіюється від мінімалістичного до складного дерев’яного декору в стилі вікторіанської епохи", — додає Клер Кокс.

Сьогодні багато таких будинків модернізують, зберігаючи їхній історичний шарм.

"Сучасні шотгани можуть виглядати стильно й елегантно після ремонту, що робить їх популярними серед поціновувачів унікальної архітектури", — зазначає Джейкоб Нейг.

Сучасне відродження шотганів

Будинки шотган переживають ренесанс завдяки дизайнерам, які повертають їх до життя. Наприклад, як оновила один із таких будинків у шоу Fixer Upper відома дизайнерка Джоанна Гейнс.

"Ці будинки мають душу, і їхня простота дає простір для творчості. Ми зберегли історичний дух, додавши сучасний стиль", — поділилася Джоанна Гейнс.

Вона використала нову дерев’яну обшивку та блакитну фарбу, щоб підкреслити унікальність будинку, зберігши його автентичність.

Будинок шотган. Фото: nolahomes.net

Чому шотгани залишаються актуальними

Ці будинки є не лише архітектурною пам’яткою, а й символом адаптивності. Їхній компактний дизайн відповідає сучасним тенденціям мінімалістичного життя, а історія відображає дух американських міст 19 століття. Вони залишаються унікальними завдяки поєднанню практичності, естетики та історичного значення.

Як повідомлялось, повномасштабна війна значно змінила житлові пріоритети українців, адже тепер вони шукають не просто житло, а автономний простір. Це призвело до зростання попиту на невеликі приватні будинки у передмістях, що дозволяють мінімізувати залежність від централізованих комунікацій та зовнішніх загроз.

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