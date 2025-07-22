Что такое дом шотган — история и особенности стиля (фото)

Дом в стиле Bracket Shotgun. Фото: nolahomes.net

Дома шотган — это уникальный элемент американской архитектуры, известный своей узкой структурой и линейной планировкой. Название "шотган" происходит от их вытянутой формы, которая, по легенде, позволяет представить, что шар, выпущенный из одного конца дома, пролетит сквозь все комнаты к другому.

Как пишет издание Homes and gardens, этот стиль, зародившийся в 19 веке, стал популярным в южных штатах США, особенно в Новом Орлеане, благодаря простоте конструкции и эффективности использования пространства.

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История домов шотган

Дома шотган появились в Америке в период после Гражданской войны, когда города сталкивались с жилищным кризисом. Они были быстрым и экономичным решением для размещения населения в условиях быстрой урбанизации.

"Эти дома строились как доступное жилье, которое могло вместить много людей на узких участках земли в таких городах, как Новый Орлеан и Чарльстон", — говорит эксперт Джейкоб Нейг.

Благодаря компактному дизайну и простой деревянной конструкции они идеально подходили для густонаселенных районов.

Дом в стиле Bracket Shotgun в Новом Орлеане. Фото: nolahomes.net

Особенности архитектуры шотган

Типичный дом шотган имеет ширину менее пяти метров, прямоугольную форму и состоит из 3-5 комнат, расположенных в один ряд без коридора.

"Эта архитектура характеризуется одноэтажной узкой структурой с двускатной или вальмовой крышей и передней верандой. Отсутствие коридоров обеспечивает эффективную вентиляцию в жарком климате Юга", — объясняет специалист по историческим стилям с Page & Turnbull Клэр Кокс.

Высокие потолки и большие окна также способствуют охлаждению помещений, что было критически важным в южных штатах.

Дом в стиле шотган в Новом Орлеане. Фото: nolahomes.net

Разнообразие стилей шотган

Хотя большинство домов шотган имеют простую конструкцию, некоторые отличаются изысканными деталями.

"Отделка варьируется от минималистичного до сложного деревянного декора в стиле викторианской эпохи", — добавляет Клэр Кокс.

Сегодня многие такие дома модернизируют, сохраняя их исторический шарм.

"Современные шотганы могут выглядеть стильно и элегантно после ремонта, что делает их популярными среди ценителей уникальной архитектуры", — отмечает Джейкоб Нейг.

Современное возрождение шотганов

Дома шотган переживают ренессанс благодаря дизайнерам, которые возвращают их к жизни. Например, как обновила один из таких домов в шоу Fixer Upper известный дизайнер Джоанна Хейнс.

"Эти дома имеют душу, и их простота дает простор для творчества. Мы сохранили исторический дух, добавив современный стиль", — поделилась Джоанна Хейнс.

Она использовала новую деревянную обшивку и голубую краску, чтобы подчеркнуть уникальность дома, сохранив его аутентичность.

Дом шотган. Фото: nolahomes.net

Почему шотганы остаются актуальными

Эти дома являются не только архитектурным памятником, но и символом адаптивности. Их компактный дизайн соответствует современным тенденциям минималистичной жизни, а история отражает дух американских городов 19 века. Они остаются уникальными благодаря сочетанию практичности, эстетики и исторического значения.

Как сообщалось, полномасштабная война значительно изменила жилищные приоритеты украинцев, ведь теперь они ищут не просто жилье, а автономное пространство. Это привело к росту спроса на небольшие частные дома в пригородах, позволяющие минимизировать зависимость от централизованных коммуникаций и внешних угроз.

Также мы рассказывали, что номер вашего дома несет в себе гораздо больше, чем просто идентификатор адреса. Это число наполняет ваш дом уникальной энергетикой, которая может притягивать в вашу жизнь определенные события и влиять на его ход.