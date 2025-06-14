Хто та як надає дозвіл на реконструкцію квартири в Україні у 2025 році

Люди роблять ремонт. Фото: Freepik

Реконструкція квартири — це чудовий спосіб адаптувати житло до ваших потреб, зробити його комфортнішим і сучаснішим. Однак будь-які зміни, що зачіпають несучі конструкції чи інженерні системи, потребують правильного оформлення дозвільної документації. Без цього ви ризикуєте зіткнутися зі штрафами, проблемами при продажу чи даруванні квартири.

Перш ніж розпочати роботи, важливо розібратися, що саме ви плануєте: перепланування чи реконструкцію, наголошують фахівці юридичної компанії Dozvil. Ці поняття часто плутають, але вони мають суттєві відмінності, які впливають на процедуру отримання дозволів.

Реклама

Читайте також:

Перепланування — це зміни в межах квартири без втручання в несучі конструкції. Наприклад, об'єднання санвузла або знесення легких перегородок. Для таких змін не потрібно отримувати дозволи на будівництво, але важливо, щоби результат відповідав технічному паспорту.

Реконструкція — це глибше втручання: розширення площі (наприклад, за рахунок горища), зміна призначення приміщення або роботи з несучими стінами. Такі дії змінюють характеристики об’єкта і вже вимагають повноцінного погодження з державними органами.

Хто видає дозвіл на реконструкцію квартири

В Україні дозвіл на реконструкцію квартири видає Державна архітектурно-будівельна інспекція (ДАБІ) або її правонаступники (з 2020 року функції ДАБІ частково передані до місцевих органів влади та новоствореної Державної інспекції архітектури та містобудування — ДІАМ). Процес отримання дозволу чітко регламентований Законом України "Про регулювання містобудівної діяльності". Ось основні етапи:

Розробка проєкту реконструкції. Спочатку вам потрібно звернутися до ліцензованого архітектора чи проєктної організації, яка розробить детальний проєкт змін. Він має відповідати державним будівельним нормам (ДБН). Оформлення нагляду. Необхідно укласти договори про авторський і технічний нагляд за виконанням робіт. Це забезпечує контроль за відповідністю будівництва проєкту. Подання повідомлення. Перед початком робіт ви подаєте повідомлення про початок будівельних робіт до ДАБІ/ДІАМ через Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП) або електронний кабінет. Виконання робіт і технічний паспорт. Після завершення реконструкції сертифікований спеціаліст створює новий технічний паспорт, який відображає всі зміни в плануванні. Декларація про готовність. На завершальному етапі подається декларація про готовність об’єкта до експлуатації. Цей документ реєструється в ДАБІ/ДІАМ. Оновлення права власності. Після завершення всіх робіт необхідно зареєструвати оновлені дані в Державному реєстрі майнових прав, отримавши витяг.

Юристи наголошують, що згода сусідів для реконструкції квартири не потрібна, якщо роботи не впливають на загальнобудинкові конструкції чи системи.

Вартість та строки

У середньому в Україні оформлення реконструкції може коштувати від 10 000 до 50 000 гривень і більше, залежно від складності проєкту.

Терміни оформлення також варіюються. Наприклад, у Києві це може зайняти від 6 місяців, у Київській області — від 3 місяців.

Це слід враховувати, якщо планується продаж чи оренда — реконструкція "в останню хвилину" не пройде.

Які документи знадобляться

Пакет документів для реконструкції містить:

паспорт та ІПН усіх співвласників;

документ, що підтверджує право власності;

технічний паспорт до реконструкції (якщо є);

згода всіх співвласників — обов'язкова.

Без згоди одного з власників (у тому числі через його відсутність за кордоном) оформити реконструкцію неможливо. У такому випадку — лише судовий порядок вирішення.

Що буде, якщо не оформити дозвіл

На перший погляд здається: змінив щось у квартирі — і живи спокійно. Але на практиці це створює юридичні проблеми.

Штрафи. Мінімальний штраф — від 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (8 500 грн). Повторне порушення — вдвічі більше. Зупинка угоди. Ви не зможете повноцінно продати, подарувати чи обміняти квартиру, де реконструкція не узаконена. Технічний паспорт не відповідатиме факту, і нотаріус зупинить процес. Проблеми з орендою або спадком. Орендар чи спадкоємець не зможе зареєструватися в реєстрах, якщо площа чи конфігурація квартири не підтверджені офіційно. Ризики безпеки. Неконтрольовані зміни в несучих конструкціях можуть загрожувати безпеці будинку.

Що ще варто знати українцям

Бажання розширити житловий простір шляхом об'єднання двох суміжних квартир є цілком природним. Хоча це здається простим на перший погляд, такий проєкт вимагає ретельної підготовки, оцінки технічних можливостей та проходження низки складних юридичних і бюрократичних процедур. Об'єднання квартир — це не просто знесення стіни, а повноцінна реконструкція з усіма її нюансами.

Також ми повідомляли, що на українському вторинному ринку житла спостерігається чітка тенденція: покупці все частіше обирають квартири з вже зробленим ремонтом. Це дає їм змогу відразу заселитися, уникнувши зайвих витрат і клопоту. Таким чином, наявність готового ремонту стає вирішальним фактором під час купівлі нерухомості.

