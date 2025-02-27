Квартири в Бучі та Ірпені — які ціни встановили продавці та що сталося з ринком

Квартири в Бучі та Ірпені — які ціни у власників
Ринок нерухомості в Бучі та Ірпені, як і в усій Україні, пережив значні трансформації за останній рік. Війна, економічна нестабільність та зміни в попиті суттєво вплинули на ціни на вторинному ринку житла.
Редакція Новини.LIVE проаналізувала вторинний ринок нерухомості Бучі та Ірпеня та ключові фактори, що формують цінову політику.
Буча
За даними порталу DIM.RIA, ціни на 1-кімнатні квартири в Бучі коливаються в залежності від стану квартири, будинку та району. В середньому, ціни зросли на 10-15% за останній рік.
Вартість 1-кімнатні квартири становить від 35 000 до 60 000 дол., а середня ціна за квадратний метр — 900-1 200 дол.
2-кімнатні квартири: попит на 2-кімнатні квартири залишається стабільним, ціни зросли на 5-10%. Вартість 2-кімнатні квартири становить від 50 000 до 80 000 дол., а середня ціна за квадратний метр — 850-1 100 дол.
3-кімнатні квартири: ціни майже не змінилися через менший попит. Середня ціна за 3-кімнатну квартиру становить від 70 000 до 110 000 дол., а за "квадрат" — 800-1 000 дол.
Ірпінь
Ціни на 1-кімнатні квартири в Ірпені зросли на 15-20% через високий попит і становлять в середньому від 30 000 до 65 000 дол., а за квадратний метр — від 950 до 1 300 дол.
2-кімнатні квартири також подорожчали, на 10-15%. Зараз середня ціна на "двушку" знаходиться в діапазоні 45 000-90 000 дол., а квадрат коштує від 900 до 1 200 дол.
Ціни на 3-кімнатні квартири мають тенденцію до зростання, але трохи меншу чим на 1 та 2 кімнатні квартири. Середня ціна на ці квартири становить від 60 000 до 120 000, а за квадратний метр — від 850 до 1 150 дол.
Фактори, що впливають на ціни в Бучі та Ірпені
Військова ситуація:
- бойові дії в Київській області навесні 2022 року мали катастрофічні наслідки для Бучі та Ірпеня;
- після деокупації регіону почався процес відновлення, але ризик повторних атак залишається;
- близькість до Києва робить ці міста привабливими для тих, хто працює в столиці, але хоче жити в більш спокійному місці.
Економічна нестабільність:
- інфляція та коливання курсу валют впливають на вартість будівельних матеріалів та послуг;
- зниження купівельної спроможності населення обмежує попит на нерухомість;
- програма "єОселя" частково стимулює ринок.
Міграційні процеси:
- внутрішня міграція та повернення біженців впливають на попит на житло в різних регіонах;
- Буча та Ірпінь залишаються привабливими для тих, хто шукає житло в передмісті Києва.
Відновлення інфраструктури:
- темпи відновлення пошкоджених будинків та інфраструктури впливають на привабливість регіону;
- будівництво нових житлових комплексів та розвиток соціальної інфраструктури стимулюють попит.
Сезонність:
- ринок нерухомості має сезонні коливання, з піками активності навесні та восени.
Тенденції на ринку нерухомості Бучі та Ірпеня
- Попит на квартири в новобудовах з ремонтом зростає.
- Квартири в будинках з автономним опаленням та генераторами користуються більшим попитом.
- Попит на квартири в районах з розвиненою інфраструктурою залишається високим.
- Програма "єОселя" позитивно впливає на ринок нерухомості, але має свої обмеження.
Загалом ринок нерухомості в Бучі та Ірпені адаптується до нових реалій. Ціни на квартири поступово зростають, але темпи зростання залежать від багатьох факторів. Важливо враховувати ризики, пов'язані з війною, та економічну ситуацію в країні.
Раніше ми розповідали про ціни на оренду в передмісті Києва. Адже зняття житла в околицях столиці продовжує користуватися попитом, оскільки пропонує більш низькі ціни, просторіші помешкання та можливість насолоджуватися природою.
Як повідомлялось, війна та нестабільність економіки докорінно змінили ринок нерухомості в Україні. Надалі його динаміку визначатимуть безпекова ситуація, успішність відбудови та обсяг іноземних інвестицій. Ці фактори залишатимуться ключовими для ринку нерухомості в Україні протягом найближчих років.
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