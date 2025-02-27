Квартири в Бучі та Ірпені — які ціни встановили продавці та що сталося з ринком

Ірпінь. Фото: akra.com.ua

Ринок нерухомості в Бучі та Ірпені, як і в усій Україні, пережив значні трансформації за останній рік. Війна, економічна нестабільність та зміни в попиті суттєво вплинули на ціни на вторинному ринку житла.

Редакція Новини.LIVE проаналізувала вторинний ринок нерухомості Бучі та Ірпеня та ключові фактори, що формують цінову політику.

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Буча

За даними порталу DIM.RIA, ціни на 1-кімнатні квартири в Бучі коливаються в залежності від стану квартири, будинку та району. В середньому, ціни зросли на 10-15% за останній рік.

Вартість 1-кімнатні квартири становить від 35 000 до 60 000 дол., а середня ціна за квадратний метр — 900-1 200 дол.

2-кімнатні квартири: попит на 2-кімнатні квартири залишається стабільним, ціни зросли на 5-10%. Вартість 2-кімнатні квартири становить від 50 000 до 80 000 дол., а середня ціна за квадратний метр — 850-1 100 дол.

3-кімнатні квартири: ціни майже не змінилися через менший попит. Середня ціна за 3-кімнатну квартиру становить від 70 000 до 110 000 дол., а за "квадрат" — 800-1 000 дол.

Ірпінь

Ціни на 1-кімнатні квартири в Ірпені зросли на 15-20% через високий попит і становлять в середньому від 30 000 до 65 000 дол., а за квадратний метр — від 950 до 1 300 дол.

2-кімнатні квартири також подорожчали, на 10-15%. Зараз середня ціна на "двушку" знаходиться в діапазоні 45 000-90 000 дол., а квадрат коштує від 900 до 1 200 дол.

Ціни на 3-кімнатні квартири мають тенденцію до зростання, але трохи меншу чим на 1 та 2 кімнатні квартири. Середня ціна на ці квартири становить від 60 000 до 120 000, а за квадратний метр — від 850 до 1 150 дол.

Фактори, що впливають на ціни в Бучі та Ірпені

Військова ситуація:

бойові дії в Київській області навесні 2022 року мали катастрофічні наслідки для Бучі та Ірпеня;

після деокупації регіону почався процес відновлення, але ризик повторних атак залишається;

близькість до Києва робить ці міста привабливими для тих, хто працює в столиці, але хоче жити в більш спокійному місці.

Економічна нестабільність:

інфляція та коливання курсу валют впливають на вартість будівельних матеріалів та послуг;

зниження купівельної спроможності населення обмежує попит на нерухомість;

програма "єОселя" частково стимулює ринок.

Міграційні процеси:

внутрішня міграція та повернення біженців впливають на попит на житло в різних регіонах;

Буча та Ірпінь залишаються привабливими для тих, хто шукає житло в передмісті Києва.

Відновлення інфраструктури:

темпи відновлення пошкоджених будинків та інфраструктури впливають на привабливість регіону;

будівництво нових житлових комплексів та розвиток соціальної інфраструктури стимулюють попит.

Сезонність:

ринок нерухомості має сезонні коливання, з піками активності навесні та восени.

Тенденції на ринку нерухомості Бучі та Ірпеня

Попит на квартири в новобудовах з ремонтом зростає.

Квартири в будинках з автономним опаленням та генераторами користуються більшим попитом.

Попит на квартири в районах з розвиненою інфраструктурою залишається високим.

Програма "єОселя" позитивно впливає на ринок нерухомості, але має свої обмеження.

Загалом ринок нерухомості в Бучі та Ірпені адаптується до нових реалій. Ціни на квартири поступово зростають, але темпи зростання залежать від багатьох факторів. Важливо враховувати ризики, пов'язані з війною, та економічну ситуацію в країні.

Раніше ми розповідали про ціни на оренду в передмісті Києва. Адже зняття житла в околицях столиці продовжує користуватися попитом, оскільки пропонує більш низькі ціни, просторіші помешкання та можливість насолоджуватися природою.

Як повідомлялось, війна та нестабільність економіки докорінно змінили ринок нерухомості в Україні. Надалі його динаміку визначатимуть безпекова ситуація, успішність відбудови та обсяг іноземних інвестицій. Ці фактори залишатимуться ключовими для ринку нерухомості в Україні протягом найближчих років.