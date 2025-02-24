Переуступка квартири: як вигідно купити та не втратити гроші

Люди з ключами. Фото: Freepik

Купівля квартири по переуступці — це один із популярних способів інвестування у житло на первинному ринку. Така угода дає змогу придбати квартиру за вигідною ціною, однак має певні ризики, які слід враховувати.

Редакція Новини.LIVE розбиралась, що таке переуступка, які її переваги та підводне каміння, а також як правильно оформити угоду.

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Що таке переуступка квартири

Переуступка квартири (відступлення права вимоги) — це передача прав на житло від первинного інвестора (першого покупця) до нового власника. Інвестор, який придбав квартиру у забудовника на етапі будівництва, може перепродати свої права ще до введення будинку в експлуатацію.

Процедура переуступки передбачає участь трьох сторін:

продавець — перший інвестор, який передає свої права на нерухомість;

покупець — новий власник, який отримує ці права;

забудовник — компанія, що будує житло та має погодити угоду.

Формально покупець отримує не саму квартиру, а право вимоги на неї. Власником житла він стане лише після введення будинку в експлуатацію.

Чому квартири продають по переуступці

Є кілька причин, чому інвестори перепродають квартири.

Отримання прибутку — житло купувалося за низькою ціною на ранніх етапах будівництва, а тепер продається дорожче.

Термінова потреба у грошах — інвестор може зіткнутися з фінансовими труднощами.

Зміна планів — покупець вирішив придбати іншу нерухомість.

Переваги купівлі квартири по переуступці

Попри те, що переуступка квартири має свої ризики, вона залишається вигідним варіантом для покупця.

1. Доступна ціна

Ціна квартири по переуступці часто нижча за ринкову, адже перший інвестор купував житло на старті продажів. Це дозволяє заощадити 5-20% у порівнянні з пропозиціями забудовника.

2. Можливість швидкого заселення

Як правило, квартири по переуступці продаються на фінальних етапах будівництва, що означає мінімальні строки очікування.

3. Вибір найкращих варіантів

Перші інвестори зазвичай викуповують найкращі квартири (зручне планування, вигідне розташування), тож у покупця є шанс отримати житло з перевагами.

4. Нижчі ризики довгобуду

На пізніх етапах будівництва ймовірність, що будинок не добудують, мінімальна.

Які ризики має переуступка квартири

1. Повна передоплата

На відміну від купівлі у забудовника, де можна оформити розстрочку, при переуступці часто потрібна 100% оплата.

2. Додаткові витрати

Забудовник може вимагати комісію за оформлення переуступки (1-5% від вартості квартири), що зменшує фінансову вигоду.

3. Наявність боргів або іпотеки

Якщо первинний інвестор брав квартиру в кредит, новий власник може отримати разом із житлом і боргові зобов’язання.

4. Неможливість повернення коштів

Якщо квартира виявиться з дефектами, покупець не зможе вимагати компенсацію від продавця — усі претензії доведеться пред’являти забудовнику.

5. Ризик подвійного продажу

Оскільки договір переуступки не реєструється в державному реєстрі, недобросовісний інвестор може продати одну й ту ж квартиру кільком покупцям.

Як правильно оформити договір переуступки

Щоб убезпечити себе, перед купівлею квартири слід ретельно перевірити всі документи та учасників угоди.

1. Перевірка забудовника

Наявність дозвільних документів на будівництво.

Відсутність судових справ і боргів.

Репутація компанії та її попередні проєкти.

2. Перевірка продавця

Паспорт, ідентифікаційний код.

Договір інвестування з забудовником.

Документи про оплату квартири.

Згода забудовника на переуступку.

3. Оформлення договору

Включення пунктів про відповідальність сторін.

Нотаріальне завірення угоди.

Фіксація факту оплати.

Скільки коштує оформлення переуступки

Вартість залежить від забудовника та домовленостей сторін. Основні витрати:

комісія забудовнику — 1-5% від вартості квартири (може оплачувати продавець або покупець);

нотаріальні послуги — від 4 000 грн;

податки — 1% до Пенсійного фонду (якщо є договір купівлі-продажу прав).

Купівля квартири по переуступці — це реальна можливість придбати житло за вигідною ціною, обравши при цьому якісний варіант. Проте перед угодою варто ретельно перевірити забудовника, продавця та всі документи.

Як повідомлялось, багато хто з продавців нехтує важливими деталями, залишаючи в квартирі речі, які можуть призвести до непорозумінь. Це може спричинити фінансові втрати та навіть судові розгляди.

Також зазначимо, що початкове планування квартири часто не відповідає потребам мешканців, тому вони прагнуть змін для більшого комфорту. Однак, не всі роботи можна виконувати без відповідного дозволу.