Як завоювати чоловіка за допомогою парфумів: кращі аромати

Парфуми. Фото: freepik

Аромат може сказати про жінку більше, ніж слова. Він створює настрій, підкреслює характер і залишає після себе той самий невловимий слід, який хочеться відчути ще раз. Деякі парфуми особливо чуттєві і тому притягують увагу оточуючих.

Редакція Новини.LIVE відзначила, від яких парфумів усі будуть в захваті.

Розкішні парфуми, які нікого не залишать байдужим

Tom Ford Ombre Leather вже кілька років не втрачає популярності і не просто так. У ньому поєднується м’яка солодкість і глибокі шкіряні ноти, які звучать дорого і впевнено. Це аромат, який не сплутаєш з іншими. Саме тому до нього хочеться повертатися.

Tiziana Terenzi Afrodite — більш емоційний і яскравий варіант. У ньому є щось дике й водночас привабливе, ніби аромат не підлаштовується під настрій, а сам його створює. Такий парфум обирають ті, хто не боїться бути в центрі уваги, зокрема серед чоловіків.

Lacoste Pour Femme звучить стриманіше, але не менш цікаво. Спочатку відчувається легка свіжість — яблуко, фрезія, трохи перцю. Потім аромат стає м’якшим: з’являються квіткові ноти, а в кінці — приємний шлейф із деревини та мускусу. Він підкреслює жіночність дуже делікатно, без різких акцентів.

Читайте також:

Chanel Coco Mademoiselle — це вже перевірена класика, яка асоціюється з елегантністю. У ньому відчувається баланс між свіжістю цитрусів і глибиною пачулів. Аромат розкривається поступово, залишаючи за собою виразний, але не нав’язливий слід. Він пасує жінкам, які люблять мати особливий вигляд, але при цьому не губляться серед інших.

Раніше ми писали про те, які парфуми є фаворитами серед заможних жінок. Завдяки їм ви будете завжди в центрі уваги.

Також Новини.LIVE повідомляли, які парфуми з ноткою шоколаду розглянути на це літо. Як бонус, такі аромати ще й добре тримаються на шкірі.