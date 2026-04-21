Зведуть чоловіків з розуму: 5 ароматів для особливого вечора

Дата публікації: 21 квітня 2026 19:29
Як завоювати чоловіка за допомогою парфумів: кращі аромати
Парфуми. Фото: freepik

Аромат може сказати про жінку більше, ніж слова. Він створює настрій, підкреслює характер і залишає після себе той самий невловимий слід, який хочеться відчути ще раз. Деякі парфуми особливо чуттєві і тому притягують увагу оточуючих.

Редакція Новини.LIVE відзначила, від яких парфумів усі будуть в захваті.

Розкішні парфуми, які нікого не залишать байдужим

Tom Ford Ombre Leather вже кілька років не втрачає популярності і не просто так. У ньому поєднується м’яка солодкість і глибокі шкіряні ноти, які звучать дорого і впевнено. Це аромат, який не сплутаєш з іншими. Саме тому до нього хочеться повертатися.

Tiziana Terenzi Afrodite — більш емоційний і яскравий варіант. У ньому є щось дике й водночас привабливе, ніби аромат не підлаштовується під настрій, а сам його створює. Такий парфум обирають ті, хто не боїться бути в центрі уваги, зокрема серед чоловіків.

Lacoste Pour Femme звучить стриманіше, але не менш цікаво. Спочатку відчувається легка свіжість — яблуко, фрезія, трохи перцю. Потім аромат стає м’якшим: з’являються квіткові ноти, а в кінці — приємний шлейф із деревини та мускусу. Він підкреслює жіночність дуже делікатно, без різких акцентів.

Chanel Coco Mademoiselle — це вже перевірена класика, яка асоціюється з елегантністю. У ньому відчувається баланс між свіжістю цитрусів і глибиною пачулів. Аромат розкривається поступово, залишаючи за собою виразний, але не нав’язливий слід. Він пасує жінкам, які люблять мати особливий вигляд, але при цьому не губляться серед інших.

Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
