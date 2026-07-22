Злата Огнєвіч знайшла ідеальний спосіб носити джинси цього літа

Злата Огнєвіч. Колаж: Новини.LIVE

Юлія Печерська Редактор

Українська співачка Злата Огнєвіч вкотре довела, що навіть звичайні джинси можуть стати головною прикрасою образу. Співачка поділилася літнім аутфітом, який легко взяти собі на замітку, якщо хочеться мати стильний вигляд без складних поєднань.

Новини.LIVE з посиланням на РБК-Україна розповість про новий образ зірки детальніше.

Які джинси обрала на це літо Злата Огнєвіч

Центральною деталлю нового образу співачки стали джинси. На перший погляд вони мають класичний крій і знайомий синій відтінок, але вся увага одразу переходить на декор. Штанини прикрашені блискучими елементами та вишивкою, які красиво переливаються під час руху й роблять річ зовсім не схожою на звичайний денім.

Щоб не перевантажувати образ, Злата поєднала такі джинси з простим топом у нейтральному кольорі. Саме цей прийом цього сезону працює найкраще: коли низ уже достатньо яскравий, верх має залишатися максимально лаконічним. У результаті образ має гармонійний вигляд, а не перевантаженим деталями.

До комплекту співачка додала світлі замшеві босоніжки на плоскій підошві. Таке взуття не відволікає увагу від джинсів і водночас чудово підходить для спекотної погоди та довгих прогулянок.

Не обійшлося й без аксесуарів. Кілька тонких намист різної довжини та акуратні браслети зробили аутфіт більш завершеним, але не перетягнули увагу на себе.

Якщо хочеться повторити подібний стиль, зовсім не обов'язково шукати саме таку модель джинсів. Підійде будь-який денім із незвичайними деталями — стразами, вишивкою, паєтками чи декоративними вставками. Усе інше краще залишити максимально простим: базовий топ, зручне взуття й кілька мінімалістичних прикрас.

Саме на такому контрасті зараз і будуються багато модних образів. Одна виразна річ стає головним акцентом, а решта лише вдало її доповнює. Це простий спосіб зробити навіть повсякденний гардероб цікавішим без зайвих витрат.

Раніше ми писали про те, що зараз модниці носять замість ременів. Це більше ніж просто практична деталь в образі.

Також Новини.LIVE повідомляли, що білий колір штанів став хітом цього сезону. Стилісти лише радять поекспериментувати з фасонами.