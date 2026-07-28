Зендея показала головні тренди літа: що обрати для міських прогулянок
Відома американська акторка Зендея давно заслужила репутацію однієї з найстильніших знаменитостей. Її образи з червоних доріжок регулярно обговорюють модні видання, але не менше уваги привертає і те, що акторка носить у звичайному житті. Саме повсякденний гардероб цього літа став гарним джерелом натхнення для тих, хто любить прості речі з цікавими деталями.
Про це пише Новини.LIVE з посиланням на Elle.
Стильні речі з гардероба Зендеї
Не всі модні поєднання потребують складної стилізації. І Зендея це чудово показує. Однією з речей, без яких важко уявити літо, залишається біла сукня. Акторка зробила ставку на модель незвичного крою — з вирізами на талії та асиметричним низом. Образ доповнили класичні світлі туфлі й мінімум аксесуарів. У результаті все мало легкий і дорогий вигляд, хоча сам комплект не був перевантажений деталями. Це ще раз доводить, що білий колір сам по собі вже створює відчуття свіжості.
Також вартий уваги інший вихід Зендеї, побудований на базових речах. Світлі прямі джинси, простий білий топ і велика сумка — поєднання, яке знайдеться майже в кожному гардеробі. Родзинкою стали бордові оксамитові туфлі. Саме вони змінили зробили цей образ набагато цікавішим.
Ще один варіант для тих, хто любить більш сміливі рішення, — повністю шкіряний комплект. Зендея обрала довгий жакет і вузькі штани зі шкіри, а щоб образ був ще кращим, вона поєднала їх із білим топом і чорними гостроносими туфлями. Такий контраст зробив комплект більш збалансованим і сучасним.
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