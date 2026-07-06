Завжди актуальні та елегантні: 5 базових речей для дорогого літнього образу

Дівчина в літньому образі. Колаж: Новини.LIVE

Юлія Печерська Редактор

Іноді достатньо однієї вдалої речі, щоб весь образ мав зовсім інакший вигляд. Зокрема, влітку, коли через спеку більшість із нас обирає максимально простий одяг і не хоче витрачати час на складні поєднання.

Як правильно скласти стильний та дорогий на вигляд образ, розповість Новини.LIVE з посиланням на видання Who What Wear.

5 речей для ідеального літнього луку

Цього сезону увагу модниць привернули лляні блузи та сорочки з ажурними вставками, вишивкою або мереживом. Такі деталі одразу роблять образ цікавішим. Навіть звичайні світлі джинси поруч із такою блузою вже не мають буденного вигляду.

Лляна блуза. Фото з Instagram

Серед літніх трендів упевнено закріпилися і бермуди. Найкраще працюють моделі вільного крою, які закінчуються трохи вище або нижче коліна. Вони мають охайний вигляд, добре поєднуються із сорочками, топами та жакетами й легко замінюють звичні шорти.

Білі бермуди. Фото з Instagram

Не менш актуальними залишаються лляні спідниці на запах. Особливий акцент цього року зробили на контрастних швах та лаконічному крої без надмірного декору. Такі моделі мають легкий, невимушений вигляд і добре підходять як для міста, так і для відпочинку.

Лляна спідниця. Фото з Instagram

Погода влітку часто змінюється за лічені хвилини. Саме тому багато брендів додали до своїх колекцій легкі бомбери з натуральних тканин. Найчастіше зустрічаються відтінки молочного, хакі, теракоти та темного шоколаду. Вони гармонійно поєднуються з білими речами, денімом і льоном.

Ще один помітний фаворит сезону — солом'яні сумки. Якщо раніше їх носили переважно на пляж, то тепер вони дедалі частіше з'являються у міських образах. Їх носять у поєднанні із замшевими босоніжками або плетеним взуттям на пласкій підошві.

Саме ці речі найчастіше з'являються в літніх гардеробах fashion-інфлюенсерок цього року. Вони не перетягують увагу на себе, але створюють той самий ефект продуманого образу, який хочеться розглядати довше кількох секунд.

Раніше ми писали про те, які стильні образи будуть актуальними навіть в спеку. Різні варіанти на усі випадки життя.

Також Новини.LIVE повідомляли, які базові штани мають бути в кожної цього літа. З ними можна скласти безліч безпрограшних образів.