Засмага матиме ще кращий вигляд: 3 ідеальні кольори манікюру

Літній манікюр. Колаж: Новини.LIVE

Юлія Печерська Редактор

Влітку навіть найпростіший манікюр може зробити образ більш ефектним. Особливо якщо правильно підібрати колір лаку. Деякі відтінки красиво контрастують із засмаглою шкірою, через що вона здається ще більш золотистою та доглянутою.

Новини.LIVE розповість про три кольори, які цього літа мають особливо вдалий вигляд.

Молочний

Якщо хочеться чогось стриманого, але стильного, молочний лак — один із найкращих варіантів. Напівпрозоре покриття буде мати легкий й акуратний вигляд, а на фоні засмаглої шкіри нігті здаються ще охайнішими. Такий манікюр пасує практично до будь-якого одягу й доречний як для відпочинку, так і для роботи.

Червоний

Червоний манікюр ніколи не виходить із моди, але цього сезону варто звернути увагу саме на теплі відтінки. Вони чудово поєднуються із засмагою, додають образу яскравості та роблять руки візуально більш доглянутими. Холодні винні кольори краще залишити на осінь.

Жовтий

Сонячний жовтий став одним із найпомітніших трендів літа-2026. Він асоціюється з відпочинком, гарним настроєм і теплими днями. На засмаглій шкірі такий відтінок має дуже виразний вигляд, тому не дивно, що його дедалі частіше обирають і майстри, і модниці.

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