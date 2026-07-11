Замість коротких шортів: як правильно стилізувати бермуди цього сезону

Шорти-бермуди. Колаж: Новини.LIVE

Юлія Печерська Редактор

Бермуди вже давно перестали бути річчю виключно для офісу. Цього літа вони впевнено закріпилися серед головних фаворитів гардероба і стали вдалою альтернативою звичним коротким шортам. Їх люблять за комфорт, універсальність і здатність легко підлаштовуватися під будь-який стиль — від розслабленого курортного до більш елегантного міського.

Як носити бермуди у 2026 році, щоб образ мав сучасний і стильний вигляд, розповість Новини.LIVE з посиланням на Cosmopolitan.

Бермуди в образах 2026 року

Почати варто з найпростішого поєднання — базового верху. Звичайна футболка, вільна сорочка чи тонкий лонгслів чудово працюють разом із бермудами. Навіть знайомі речі можуть мати цікавіший вигляд, якщо додати кілька деталей: трохи підкотити рукави, зробити легкий вузол на сорочці або додати ремінь. Такі дрібниці часто змінюють настрій усього образу.

Тонкий лонгслів та бермуди. Фото: Instagram/georgiaebayliss

Не втрачає популярності й комбінація з футболками з написами або малюнками. Саме такі луки зараз часто можна побачити у стрічках модних блогерок. Принт додає образу характеру, а бермуди врівноважують його та роблять менш нав'язливим.

Футболка з написом та бермуди. Фото: Instagram/sennaglaser

На відпочинку бермуди теж стають незамінними. Їх легко накинути поверх купальника, якщо потрібно зайти до кафе біля пляжу чи прогулятися набережною. Верх від бікіні цілком може замінити топ, а якщо додати капелюх і легке взуття, вийде образ, який не потребує додаткових зусиль.

Тим, хто любить стриманіші поєднання, варто придивитися до комплектів в одному кольорі. Бермуди разом із жакетом, жилетом або сорочкою такого ж відтінку мають дорогий і продуманий вигляд. При цьому зовсім не обов'язково обирати класичний стиль — монохромні образи добре працюють і на кожен день.

Бермуди в класичному образі. Фото: Instagram/sofiya_pa

Цього сезону бермуди також носять в парі з легкими романтичними блузами. Моделі з мереживом, вишивкою або невеликими рюшами додають образу легкості. А якщо доповнити його яскравими балетками чи босоніжками, навіть найпростіші шорти заграють зовсім по-іншому.

Ще одна модна комбінація літа — бермуди, лаконічний топ і босоніжки-гладіатори. Таке взуття знову повернулося в тренди після показів дизайнерів. Найкраще воно поєднується з натуральними тканинами — льоном, тенселом або бавовною, які особливо комфортні у спекотні дні.

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