Улюблена зачіска Вікторії Бекхем із 2000-х знову стала трендом

Вікторія Бекхем з сім'єю. Колаж: Новини.LIVE

Юлія Печерська Редактор

Родина Бекхемів знову привернула увагу своїми образами. Цього разу приводом стали не модні речі, а зміна кольору волосся. Вікторія, Гарпер і Ромео зробили ставку на різні відтінки блонду, які вже активно обговорюють у мережі.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Vogue.

Який відтінок волосся обрала для себе Вікторія Бекхем у 2026

Під час одного з матчів Клубного чемпіонату світу Вікторія з'явилася з набагато світлішим волоссям. Новий відтінок поєднує теплий бежевий блонд із плавним переходом від темнішого коріння. Багато хто одразу згадав її стиль початку 2000-х, коли після часів Spice Girls вона часто експериментувала із зовнішністю та носила значно світліше волосся.

Схоже, любов до блонду стала справжнім сімейним трендом. Донька Гарпер також дедалі частіше з'являється з красивим золотистим відтінком волосся. На спільних фото мама й донька мають дуже схожий вигляд, адже обидві обрали теплу світлу палітру.

Не залишився осторонь і Ромео Бекхем. Він повернувся до платинового блонду, який свого часу став однією з найвідоміших зачісок Девіда Бекхема. Ультрасвітле волосся миттєво викликає асоціації з образом футболіста часів його виступів за мадридський "Реал", коли кожна нова стрижка чи фарбування ставали приводом для обговорень.

Саме Девід багато років тому зробив знебарвлене волосся одним із найпомітніших чоловічих трендів. Тепер цю естафету, схоже, підхопило молодше покоління родини.

Але найбільше змін за останній час відбулося саме у Вікторії. Довгі роки вона залишалася прихильницею глибокого шоколадного відтінку з м'якими карамельними переливами. Зараз же її образ став набагато світлішим і свіжішим. Волосся має природний ефект, ніби вигоріло на сонці після відпочинку біля моря.

Таке фарбування чудово вписується в моду цього літа. Натуральний блонд із теплими відтінками знову набирає популярності, а стиль початку 2000-х продовжує повертатися в сучасні тренди.

Раніше ми писали про те, що експерти говорять про фарбування волосся влітку. В теплий сезон потрібно підбирати відповідний догляд за волоссям.

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