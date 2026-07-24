У тренді вже не білі: які кросівки у 2026 році обирають модниці

Дівчина в білих кросівках, різні моделі кросівок. Фото: magnific. Колаж: Новини.LIVE

Юлія Печерська Редактор

Білі кросівки вже давно стали універсальною базою, але цього сезону вони поступово відходять на другий план. Їм на зміну прийшла більш цікава альтернатива — моделі у відтінку вершкового масла. Саме цей колір дедалі частіше можна побачити в образах модних блогерів і на вулицях великих міст.

Про новий тренд розповість Новини.LIVE з посиланням на видання Refinery29.

Кросівки цього кольору пасують майже до всього

Спочатку цей теплий кремово-жовтий відтінок з'явився на показах провідних модних брендів. Його активно використовували у своїх колекціях Miu Miu, Chloé та Prada, показавши, що світлі кросівки зовсім не обов'язково мають бути білими. Після цього новинка швидко стала популярною серед прихильників мінімалізму та стриманого стилю.

Сьогодні кросівки кольору вершкового масла можна знайти у найрізноманітніших моделях. Це і легкі сітчасті варіанти для літа, і класичні кеди, і зручне взуття на кожен день.

Кросівки в трендовому кольорі. Фото з Instagram

Вони стали популярними завдяки своїй універсальності. Такий відтінок легко поєднується з більшістю речей у гардеробі й має кращий вигляд за чисто білий. Він гарно пасує до світлих джинсів, бежевих або шоколадних штанів, кремових костюмів, рожевих суконь та інших пастельних відтінків.

Модні кросівки в літніх образах. Фото з Instagram

Крім того, такі кросівки легко вписуються навіть у більш елегантні образи. Вони мають доречний вигляд із лляним одягом, плетеними сумками з рафії та іншими літніми аксесуарами.

Як зазначають у Refinery29, якщо хочеться освіжити гардероб без кардинальних змін, саме така пара взуття може стати однією з найвдаліших покупок сезону. Вона додає образу легкості, але при цьому залишається практичною для повсякденного життя.

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