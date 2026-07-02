Стильна прикраса літа-2026, яка знову повернулася в тренди

Гарні прикраси на руках. Колаж: Новини.LIVE

Юлія Печерська Редактор

Мінімалізм поступово відходить на другий план, а його місце займають більш помітні та сміливі аксесуари. Цього літа особливу увагу модниць привернули великі кільця, які легко стають головною деталлю образу. Якщо раніше перевагу віддавали тонким і ледь помітним прикрасам, то зараз у тренді зовсім інший підхід — чим виразніше кільце, тим краще.

Новини.LIVE розповість про цей тренд детальніше.

Прикраса, яка опинилася в центрі уваги

Об'ємні моделі з металу, кольорової емалі, каміння або незвичних матеріалів дедалі частіше з'являються не лише на подіумах, а й у повсякденних образах. Такі прикраси не потребують додаткових акцентів, адже самі привертають до себе увагу та додають характеру навіть найпростішому вбранню.

Витончені українські прикраси. Фото з Instagram

Окремий тренд сезону — носити одразу кілька кілець. Причому правила тут майже відсутні. Можна поєднувати гладкі металеві моделі з фактурними, додавати кольорові вставки або комбінувати різні відтінки металу. Саме така легка недбалість і є основою сучасного стилю.

Масивні кільця. Фото з Instagram

Масивні кільця мають дуже ефектний вигляд у поєднанні з базовими речами. Звичайна біла сорочка, лляна сукня чи простий топ одразу набувають зовсім іншого настрою, якщо доповнити їх кількома акцентними прикрасами на руках.

Мода цього літа вкотре доводить, що аксесуари вже давно перестали бути лише доповненням. Вони дедалі частіше задають настрій усьому образу, а великі кільця стали одним із найпомітніших способів це продемонструвати.

Раніше ми писали про годинник у стилі 70-х, який набуває популярності цього року. Це були сміливі рішення для тих часів, які актуальні й зараз.

Також Новини.LIVE повідомляли, які аксесуари ідеально доповнять будь-який образ у 2026. На літо це те, що треба кожній модниці.