Стилісти вказали на наймодніші штани літа-2026: колір теж має значення

Білі штани. Колаж: Новини.LIVE

Юлія Печерська Редактор

Цього літа модниці дедалі частіше відмовляються від класичних шортів на користь іншого варіанта. Білі штани до коліна несподівано стали одним із головних сезонних хітів. Вони мають актуальний вигляд, легко поєднуються з різним взуттям і пасують як для міста, так і для відпочинку.

Розповідає Новини.LIVE з посиланням на Vogue.

Штани на це літо в трендовому кольорі

Першими у списку залишаються бермуди. Це універсальна річ, яка не потребує складних стилізацій. Достатньо вдягнути просту майку або білу футболку, зверху накинути легку сорочку — от і весь образ. Із взуття найкраще підійдуть сандалі, в'єтнамки чи навіть лофери, якщо хочеться трохи стриманішого вигляду.

Шорти-бермуди в білому кольорі. Фото з Vogue

Не менш популярними стали капрі. Після тривалої перерви вони знову повернулися в моду й тепер їх можна побачити у багатьох літніх колекціях. Вони гарно підкреслюють силует. Їх часто носять із балетками або туфлями на невисоких підборах, додаючи короткий топ чи лаконічний жакет.

Капрі в образі. Фото з Vogue

Тим, хто любить більш вільний одяг, варто придивитися до моделей у стилі baggy. Такі штани не облягають ноги, тому в них комфортно навіть у спеку. Стилісти радять поєднувати такі штани з приталеним верхом — наприклад, із майкою, топом на тонких бретелях або коротким жилетом.

Трендові штани. Фото з Vogue

Є й більш незвичний варіант — атласні штани довжиною до коліна. Завдяки легкому блиску вони одразу привертають увагу, але в міру. Таку модель можна поєднати з довгою тунікою, відкритими босоніжками або мюлями. У результаті виходить образ, який однаково доречно матиме вигляд і вдень, і під час вечірньої прогулянки.

Білі атласні штани. Фото з Vogue

Тож якщо хочеться оновити гардероб без кардинальних змін, саме такі моделі варто взяти до уваги.

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