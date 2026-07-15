Після неону: цього літа модниці обирають манікюр кольору шампанського

Трендовий манікюр. Колаж: Новини.LIVE

Юлія Печерська Редактор

Цього літа модниці дедалі частіше відмовляються від яскравих неонових відтінків на користь стриманішого манікюру. Одним із найпомітніших трендів став колір шампанського з легким перламутровим сяйвом. Його вже встигли полюбити не лише майстри, а й знаменитості.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Cosmopolitan.

Улюблений манікюр знаменитостей у 2026 році

Саме манікюр кольору шампанського останнім часом можна помітити на руках Дженніфер Лопес і Селени Гомес. Дизайн для них створив відомий нейл-майстер Том Бачик, який назвав відтінок champagne silk. Назва швидко розлетілася соцмережами, а сам манікюр почали повторювати в салонах по всьому світу.

На сонці нігті красиво переливаються, але блиск залишається делікатним. Завдяки цьому покриття легко поєднати і з вечірньою сукнею, і зі звичайними джинсами та футболкою.

Сьогодні в моді природність, тому не дивно, що саме такий дизайн опинився серед головних трендів сезону. Він добре вписується в естетику тихої розкоші, де важливі не помітні деталі, а загальне враження від образу.

Є ще один плюс, через який цей манікюр так часто рекомендують майстри. Через світлий природний відтінок відростання нігтів довше залишається майже непомітним. Це означає, що навіть через кілька тижнів покриття має акуратний вигляд, а записуватися на корекцію можна не поспіхом.

Саме тому манікюр кольору шампанського сьогодні вважають одним із найвдаліших варіантів на літо. Він не набридає, пасує практично до будь-якого стилю одягу та доречний у будь-якій ситуації — від весільної церемонії чи вечірки до звичайного робочого дня або прогулянки містом.

Раніше ми писали про те, який манікюр краще зробити на короткі нігті. В моді дизайни, які мають дорогий вигляд і будуть доречні у будь-якій ситуації.

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