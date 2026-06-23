Пенелопа Крус знайшла ідеальну альтернативу класичному каре

Пенелопа Крус. Фото: Арайї Догені/Getty Images для фонду SAG-AFTRA. Колаж: Новини.LIVE

Юлія Печерська Редактор

Відома акторка Пенелопа Крус вкотре довела, що навіть невеликі зміни можуть повністю освіжити образ. Цього разу акторка вирішила зробити волосся ще коротшим і обрала стрижку, яка вже активно набирає популярності серед модниць у всьому світі.

Про неї розповість Новини.LIVE з посиланням на Vogue детальніше.

Нова трендова стрижка від Пенелопи Крус

Новий образ для зірки створив стиліст Дімітріс Джаннетос. Якщо ще кілька місяців тому Пенелопа носила подовжене каре до ключиць, то тепер її волосся стало помітно коротшим. Стрижка ледь торкається плечей і має легкий, невимушений вигляд. Саме через цю розслаблену форму її називають boyfriend bob.

Не менш помітною стала і зміна кольору. Темні відтінки поступилися місцем теплому медовому блонду, який додає образу свіжості та чудово пасує літньому сезону. Сонячні переливи роблять волосся візуально об'ємнішим і підкреслюють засмагу.

Поступове перевтілення Крус можна було помітити ще раніше. На показі Chanel акторка з'явилася з довшим варіантом каре, а згодом почала дедалі сміливіше експериментувати з довжиною. Прем'єри фільмів та виходи на червоні доріжки лише підтвердили, що вона взяла курс на більш легкий і сучасний стиль.

Нову зачіску зірки стиліст показав у своїх соцмережах. За його словами, головною ідеєю було зберегти природність та легкість без складного укладання.

Образ доповнив класичний твідовий жакет Chanel і проста біла футболка. Макіяж також залишили максимально стриманим: легкий акцент на очах і ніжні рожеві відтінки на губах та щоках.

Зараз Пенелопа Крус працює над новим фільмом режисерки Олівії Вайлд, а шанувальники вже уважно стежать за її б'юті-експериментами. І якщо акторка продовжить рухатися в цьому напрямку, цілком можливо, що незабаром ми побачимо ще сміливіші зміни.

Раніше ми писали про те, яка стрижка залишається незмінною у стилістів протягом багатьох років. Її буде доречно зробити навіть зараз.

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