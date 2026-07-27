Окуляри, які вийшли з моди: від яких моделей варто відмовитися

Дівчата в стильних окулярах. Фото: magnific. Колаж: Новини.LIVE

Юлія Печерська Редактор

Не кожна модна пара окулярів стає вдалою покупкою. Деякі моделі швидко набирають популярності, але так само швидко виходять із моди. Стилістка Яна Марковська розповіла, які оправи можуть уже зовсім скоро втратити актуальність і чому не варто купувати їх лише через тренди.

Детальніше про це розповість Новини.LIVE з посиланням на сторінку стилістки в Instagram.

Які окуляри краще не купувати

Першими у списку опинилися вузькі темні окуляри, які багатьом нагадують стиль кінця 90-х. Саме такі моделі часто асоціюють із фільмом "Матриця". Вони справді привертають увагу та мають ефектний вигляд на фото, але носити їх щодня не варто. Такі окуляри пасують далеко не до кожного гардероба, а мода на них може закінчитися значно швидше, ніж хотілося б.

Ще один приклад — великі окуляри-маски. Спочатку вони були спортивним аксесуаром, а потім перекочували у світ високої моди. Їх можна було побачити на показах і знаменитостях, але для повсякденного життя це доволі специфічний варіант. Через незвичайну форму такі окуляри не завжди гармонійно поєднуються зі звичайним одягом, тому багато хто швидко відкладає їх на полицю.

Окремо стилістка згадала моделі з жовтими лінзами. Вони можуть здатися цікавими та незвичними, але мають одну особливість — змінюють сприйняття кольорів навколо. Комусь це подобається, однак з часом такий ефект починає втомлювати. Саме тому після перших тижнів носіння багато людей перестають ними користуватися.

На думку експертки, під час вибору окулярів варто думати не лише про те, що зараз у тренді. Значно важливіше, щоб аксесуар добре поєднувався з вашим стилем і залишався доречним не один сезон. Класичні форми зазвичай служать довше та легше комбінуються з різними образами.

Водночас жодних суворих правил тут немає. Якщо якась незвичайна модель подобається саме вам і ви почуваєтеся в ній комфортно, не варто відмовлятися від покупки лише через модні прогнози. Тренди змінюються, а власний стиль завжди залишається найкращим орієнтиром.

Раніше ми писали про те, про які ваші приховані комплекси можуть свідчити деякі трендові аксесуари. Серед них і сонцезахисні окуляри.

Також Новини.LIVE повідомляли, який аксесуар Джей Ло цього літа вдало стилізувала в своєму образі. Це як альтернатива класичній бандані.