Одного бальзаму мало: 3 правила догляду за губами у спеку

Гарні губи. Колаж: Новини.LIVE

Юлія Печерська Редактор

Влітку ми старанно наносимо сонцезахисний крем на обличчя й тіло, але про губи часто навіть не згадуємо, а дарма. Сонце, спека, вітер, солона морська вода, кондиціонери — усе це швидко пересушує ніжну шкіру. Через це губи можуть почати лущитися, тріскатися й навіть боліти.

Щоб цього не сталося, достатньо кількох простих звичок, про які розповість Новини.LIVE з посиланням на Elle.

Не перестарайтеся зі скрабами

Якщо губи стали шорсткими, не потрібно терти їх жорсткими скрабами. Шкіра тут дуже тонка, тому її легко пошкодити. Краще обрати делікатний засіб із дрібними частинками або зробити легкий домашній скраб на основі цукру. Такий догляд допоможе прибрати сухі лусочки, не травмуючи губи.

Робити таку процедуру щодня не варто. Одного-двох разів на тиждень цілком достатньо.

Не чекайте, поки губи пересохнуть

У спеку губи швидко втрачають вологу. Особливо якщо багато часу проводити на сонці, біля моря або в приміщенні з кондиціонером. Саме тому бальзам для губ влітку має бути під рукою так само, як сонцезахисний крем.

Якщо губи вже стали сухими, перед сном можна нанести бальзам товстішим шаром. За ніч шкіра встигне відновитися. Головне — не відривати сухі скоринки руками. Через це з'являються дрібні ранки, які загоюються набагато довше.

Не забувайте про SPF

Про захист шкіри обличчя від сонця сьогодні знають майже всі. А ось губи часто залишаються без жодного захисту. Тим часом ультрафіолет також впливає на них, викликаючи сухість, подразнення й навіть опіки.

Найпростіше рішення — користуватися бальзамом із SPF. Такий засіб не лише захищає від сонячних променів, а й допомагає губам залишатися ніжними навіть у сильну спеку. Якщо довго перебуваєте на вулиці, не забувайте оновлювати його протягом дня.

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