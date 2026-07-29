Образ Меган Маркл на "MasterChef" оцінили майже у 300 тисяч гривень

Меган Маркл. Фото: Instagram/meghan, duchess_of_sussex. Колаж: Новини.LIVE

Юлія Печерська Редактор

Поява Меган Маркл у новому випуску MasterChef Australia стала несподіванкою не лише для учасників шоу, а й для її прихильників. Поки всі обговорювали емоції конкурсантів, модні оглядачі звернули увагу зовсім на інше — образ герцогині, який виявився набагато дорожчим, ніж здається на перший погляд.

Новини.LIVE розповість про нього детальніше.

Яким новим образом вразила Меган Маркл

Для зйомок Меган обрала повністю чорне вбрання. Без яскравих деталей, без складних поєднань — лише класика, яка завжди має доречний вигляд.

Основою аутфіту стала шовкова сорочка австралійського бренду Matteau. Її вартість становить 525 австралійських доларів, що приблизно дорівнює 16,5 тисячі гривень. До неї Маркл підібрала чорну спідницю-олівець із розрізом від Camilla and Marc. За цю модель доведеться заплатити ще близько 550 австралійських доларів, або понад 17 тисяч гривень.

Втім, найдорожчим елементом образу виявилися зовсім не одяг чи взуття. На ногах у Меган були знайомі багатьом шанувальникам моди човники Manolo Blahnik. Цю пару вона вже носила кілька років тому, ще у 2018-му. Вартість туфель — 695 доларів США, що становить приблизно 30 тисяч гривень.

А головний акцент зробили прикраси. Герцогиня обрала перлинні сережки австралійського ювелірного бренду Paspaley. Саме вони стали найдорожчою деталлю всього аутфіту — 7 480 австралійських доларів, або майже 235 тисяч гривень.

Якщо скласти вартість усіх основних речей, виходить майже 300 тисяч гривень. І хоча образ має максимально стриманий вигляд, його ціна говорить сама за себе.

Схоже, Меган Маркл вкотре довела, що розкіш не завжди означає яскраві кольори чи помітний декор. Іноді достатньо бездоганно підібраної чорної класики, щоб справити сильне враження.

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