Не поспішайте записуватися: 5 косметичних процедур, які викликають суперечки

Косметологічні процедури. Фото: magnific. Колаж: Новини.LIVE

Юлія Печерська Редактор

Перед тим як записуватися на популярну косметичну процедуру, варто пам'ятати, що не кожна з них є однаково безпечною. Часто за обіцянками швидкого омолодження приховуються ризики, про які говорять значно рідше. Дерматолог Ольга Тарнавська назвала п'ять процедур, з якими, за її словами, потрібно бути особливо обережними.

Про них детальніше розповість Новини.LIVE з посиланням на РБК-Україна.

Ботокс

Ін'єкції ботулотоксину вже давно стали одним із найпоширеніших способів боротьби зі зморшками. Після процедури м'язи тимчасово перестають активно скорочуватися, тому шкіра стає більш гладкою. Втім, лікарка звертає увагу, що разом із цим обличчя може втратити природну міміку. До того ж ефект не є постійним — приблизно через кілька місяців процедуру доводиться повторювати.

Серед можливих небажаних наслідків вона називає асиметрію обличчя, перенапруження окремих м'язів, а також погіршення кровопостачання тканин через їхню тривалу нерухомість.

Ін'єкції гіалуронової кислоти

Філери на основі гіалуронової кислоти використовують для збільшення губ, корекції вилиць і розгладження глибоких складок. Ця речовина добре утримує воду, тому після процедури шкіра здається більш зволоженою та пружною.

Однак навіть такі ін'єкції не можна назвати абсолютно безпечними. За словами дерматолога, у деяких випадках можливі серйозні ускладнення, серед яких порушення чутливості, некроз тканин, розвиток фіброзу або зміщення препарату. Якщо це станеться, контури обличчя можуть помітно змінитися.

Термоліфтинг

Ця процедура спрямована на стимуляцію вироблення нового колагену за допомогою впливу високих температур. Фахівчиня пояснює, що багато залежить від досвіду спеціаліста, який її проводить. Якщо параметри будуть підібрані неправильно, існує ризик отримати опіки.

Також організм може відреагувати надмірним утворенням колагену, через що замість омолодження виникає рубцювання тканин. Лікарка додає, що повністю оцінити вплив такого випромінювання на глибокі структури організму поки складно.

Нитковий ліфтинг

Ще один популярний спосіб підтягнути контури обличчя — встановлення спеціальних ниток під шкіру. За словами Ольги Тарнавської, ця методика теж має свої мінуси. Після процедури можуть формуватися ущільнення та рубці, тканини іноді втрачають еластичність, а порушення місцевих обмінних процесів здатне спровокувати появу набряків.

Біополімерні гелі

Сьогодні ця процедура використовується значно рідше, ніж раніше. Причина проста — синтетичні біополімерні гелі не розсмоктуються самостійно. Саме через це вони можуть зміщуватися, деформувати тканини та викликати фіброз. Тому сучасні косметологи переважно працюють із філерами на основі гіалуронової кислоти, які поступово розсмоктуються. Якщо виникають небажані реакції, існують препарати, що дозволяють швидко їх розчинити.

Водночас будь-які косметологічні процедури мають проводитися лише після консультації з лікарем і кваліфікованим спеціалістом. Важливо пам'ятати, що результат залежить не лише від самого препарату чи методики, а й від правильного підбору показань, техніки виконання та індивідуальних особливостей організму. Деякі з наведених ризиків є рідкісними, а оцінювати доцільність процедури потрібно разом із фахівцем.

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