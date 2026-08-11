Не обтисла і не класична: Даша Квіткова показала модну сукню літа

Сукня від CHER'17, Даша Квіткова. Фото: магазин CHER'17 і Instagram/kvittkova. Колаж: Новини.LIVE

Юлія Печерська Редактор

Українська інфлюенсерка Даша Квіткова показала образ, який складно не роздивлятися. Повітряна блакитна сукня, оголені плечі та довгі кучері створили дуже легкий, майже ляльковий настрій.

Новини.LIVE розповість про цей образ блогерки детальніше.

Даша Квіткова обрала сукню-балон

Для свого нового виходу Даша Квіткова обрала коротку блакитну сукню-балон від українського бренду CHER'17. На сайті бренду така модель коштує 5 699 грн.

Ця сукня точно не з тих речей, які намагаються непомітно вписатися в образ. Об'ємний силует, відкриті плечі та дуже коротка довжина одразу роблять акцент на кількох деталях — шиї, ключицях і ногах.

Квіткова у ефектній сукні. Фото: Instagram/kvittkova

Завдяки округлій формі спідниці тканина ніби тримається окремо від тіла. Саме цей ефект і робить модель цікавою: під час руху вона не облягає фігуру, а наче живе своїм життям.

Чому такий силует знову привертає увагу

Сукні-балони зараз особливо доречні для тих, кому набридли звичні обтислі міні. Тут немає потреби підкреслювати талію. Увесь задум побудований на контрасті: зверху — об'єм, а ноги залишаються відкритими.

Ще один плюс такої сукні — вона не потребує складної стилізації. До неї не обов'язково додавати десяток прикрас чи вигадувати хитромудру зачіску. Даша, власне, і показала найпростіший варіант: сукня та розпущене волосся — цього достатньо, щоб створити ефектний образ.

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