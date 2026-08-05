Не чорний: стилісти назвали колір волосся з омолоджувальним ефектом

Дівчина з чорним волоссям, фарба. Фото: magnific. Колаж: Новини.LIVE

Юлія Печерська Редактор

Не кожен світлий відтінок однаково освіжає зовнішність. Якщо холодний блонд може зробити шкіру тьмянішою, то медово-бежевий, навпаки, часто додає обличчю свіжості. Саме його колористи нерідко рекомендують жінкам, які хочуть приховати сивину й водночас уникнути різких змін.

Про його переваги розповість Новини.LIVE з посиланням на 1+1.

Трендовий відтінок волосся з омолоджувальним ефектом

Секрет цього кольору — у балансі золотистих і бежевих пігментів. Волосся не здається ні занадто жовтим, ні попелястим, тому відтінок не "сперечається" з кольором шкіри. При денному освітленні він створює легкі переливи, через що риси здаються менш різкими.

Медово-бежевий блонд. Фото з Instagram

Британський перукар Том Сміт звертав увагу, що теплі відтінки навколо обличчя можуть візуально пом'якшувати його риси. Також є ще одна практична перевага. На медово-бежевому блонді відросла сивина помітна не так сильно, як на темному фарбуванні. Кордон між натуральним волоссям і пофарбованою довжиною виходить менш контрастним, тому зачіска довше має акуратний вигляд.

Дівчина з гарним відтінком волосся. Фото з Instagram

Такий колір найкраще розкривається на жінках із теплим або нейтральним підтоном шкіри. Він також пасує власницям карих, зелених, горіхових і світлих очей. Якщо ж зовнішність холодного типу, колорист може зробити відтінок менш золотистим і додати більше бежевих нюансів.

Важливе значення має і техніка фарбування. Якщо нанести один рівний тон від коренів до кінчиків, волосся може втратити візуальний об'єм. Саме тому майстри часто пропонують балаяж, бейбілайтс або дуже делікатне мелірування. Світліші пасма біля обличчя створюють природний перехід кольору й роблять відрослі корені менш помітними.

Модна техніка фарбування. Фото з Instagram

Із насиченим чорним кольором стилісти радять бути обережними. Він підходить не кожному типу зовнішності й може сильніше підкреслити контраст між волоссям і шкірою.

Обережність також варто проявити з дуже холодними попелястими відтінками. Якщо їх підібрати без урахування підтону шкіри, обличчя може здаватися блідішим, ніж є насправді. Саме тому колористи радять обирати фарбування не за фото в соцмережах, а з урахуванням природних особливостей зовнішності.

Раніше ми писали про те, як правильно доглядати за фарбованим волосся. Близько 2 місяців колір буде залишатися насиченим, а волосся — доглянутим.

Також Новини.LIVE повідомляли, який колір волосся стилісти радять розглядати як альтернативу класичному чорному. Цей відтінок легко адаптувати під індивідуальні побажання.