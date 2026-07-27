Модниці вже носять їх: головний тренд серед босоніжок у серпні 2026

Стильні босоніжки в рожевому кольорі. Фото: magnific. Колаж: Новини.LIVE

Юлія Печерська Редактор

Рожеві босоніжки цього сезону стали однією з найпомітніших модних тенденцій. Якщо раніше багато хто обирав більш універсальні кольори, то влітку 2026 року дизайнери пропонують не боятися яскравіших акцентів. У тренді як ніжні пудрові відтінки, так і насичений рожевий, який легко освіжає навіть найпростіший образ.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Vogue.

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На показі Dior представили витончені босоніжки з відкритим носком на підборах. Головною деталлю став великий бант у тон взуття, який додав моделі романтичного настрою.

Dior. Фото з Vogue

У Giambattista Valli зробили ставку на зовсім інший стиль. Бренд показав босоніжки на пласкій підошві, прикрашені об'ємними 3D-квітами. Такий декор одразу привертає увагу й робить навіть лаконічну модель особливою.

Giambattista Valli. Фото з Vogue

Не обійшлося без цікавих деталей і в колекції Fendi. Дизайнери представили рожеві босоніжки на високих підборах із мотузковими зав'язками навколо щиколотки. Вони нагадують плетені браслети, які багато хто робив у дитинстві, тому взуття є водночас стильним і трохи ностальгійним.

Zimmermann обрали більш стриманий підхід. У колекції з'явилися мінімалістичні босоніжки на низькому ходу в ніжному пудрово-рожевому кольорі. На подіумі їх поєднали з довгою сукнею та об'ємними штанами, показавши, що таке взуття легко вписується в повсякденний гардероб.

Zimmermann. Фото з Vogue

Свою версію тренду представили й Valentino. Бренд зробив ставку на елегантність, доповнивши босоніжки з відкритим носком сріблястою прикрасою у вигляді змії, яка витончено огортає підйом стопи.

Valentino. Фото з Vogue

Рожеві босоніжки цього літа доводять, що яскраве взуття може бути універсальним. Вони однаково вдало поєднуються і з романтичними сукнями, і з більш стриманими повсякденними речами, тому не дивно, що саме ця модель опинилася серед головних трендів сезону.

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