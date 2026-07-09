Модний літній аксесуар 2026 року, який замінює одразу кілька речей в гардеробі

Хустка в образах. Колаж: Новини.LIVE

Юлія Печерська Редактор

Цього літа хустка перестала бути лише аксесуаром. У нових колекціях її буквально перетворили на одяг. Саме тому серед найпомітніших новинок сезону SS'26 — топи та сукні, що повторюють форму й драпірування великої шовкової хустки.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на Cosmopolitan.

У Michael Kors зробили ставку на легкі сукні з відкритою спиною та м'якими складками. У Celine показали лаконічні топи, які нагадують зав'язану навколо тіла хустку. Hermès використав фірмові принти й шовк, а Lanvin представив більш спокійні однотонні варіанти з асиметричним кроєм.

Хустка в літніх образах

Ідея народилася зі звичайного способу носити хустку. Дизайнери взяли знайомі вузли, драпірування та спосіб зав'язування, а потім перетворили їх на повноцінні речі. Так з'явилися топи, що повторюють форму бандани, і сукні, які мають такий вигляд, ніби їх створили з великої шовкової хустки.

Michael Kors. Фото з Cosmopolitan

Такий крій добре поєднується з іншими речами літнього гардероба. Топ можна носити з білими бермудами, широкими лляними штанами або довгою сатиновою спідницею. Сукня не потребує складної стилізації — достатньо мінімалістичних босоніжок і невеликої сумки.

Hermès. Фото з Cosmopolitan

Цей тренд легко впізнати ще за однією деталлю — тканиною. Найчастіше дизайнери використовують шовк або тонку бавовну, щоб зберегти характерні м'які складки й відчуття легкості. Принти теж нагадують класичні хустки: великі квіти, геометричні мотиви або орнаменти з контрастною рамкою.

Lanvin. Фото з Cosmopolitan

Якщо купувати готову модель не хочеться, повторити цей прийом можна й без нових покупок. Велика квадратна хустка легко перетворюється на топ, якщо скласти її трикутником і зав'язати на спині. Саме цей спосіб, який був популярним ще на початку 2000-х, і став основою для нового літнього тренду.

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