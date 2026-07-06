М'ятний колір повернувся в моду: чому його носять усі цього літа

Дівчина в літньому образі. Колаж: Новини.LIVE

Юлія Печерська Редактор

Ще зовсім недавно головними героями літнього гардероба були всі відтінки синього — від ніжного блакитного до насиченого кобальтового. Але цього сезону у модній палітрі з’явився ще один фаворит, який стрімко набирає популярності. Йдеться про м’ятний колір — легкий, свіжий і дуже літній.

Розповідає Новини.LIVE з посиланням на Cosmopolitan.

Який колір в одязі популярний цього сезону

Він асоціюється з прохолодою у спекотний день, освіжаючими напоями та відпочинком біля моря. Саме тому м’ятний так органічно вписався в літні образи 2026 року. Коли на вулиці спекотно, хочеться не лише комфорту, а й речей, які візуально додають відчуття свіжості.

Дівчина в трендовій сукні. Фото з Instagram

Помітити повернення цього відтінку було нескладно. Його активно використовували дизайнери у своїх останніх колекціях, а особливо багато м’ятного можна було побачити на показах Chanel. Бренд зробив ставку на цей колір у різних варіаціях — від невеликих деталей до повністю монохромних образів.

Chanel HC SS’26. Фото з Cosmopolitan

Сьогодні м’ятний можна побачити буквально всюди. Хтось обирає легкі сукні цього відтінку для відпустки, хтось додає лише невеликий акцент у вигляді сумки чи босоніжок. І в тому, і в іншому випадку колір працює однаково добре — освіжає образ і робить його цікавішим.

Сумка м'ятного кольору. Фото з Instagram

Найбільш популярними стали м’ятні костюми, лляні сорочки, спідниці та комплекти для літніх прогулянок. Не менш ефектний вигляд будуть мати купальники та пляжні аксесуари в цій гамі. На тлі традиційних бежевих або білих речей вони одразу привертають увагу. Цей колір легко поєднується з базовими кольорами, але найвдаліший дует цього літа — м’ятний із білим.

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