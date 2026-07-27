Манікюр на серпень 2026: 5 кольорів, які будуть обирати найчастіше

Ніжний манікюр на літо. Фото: magnific. Колаж: Новини.LIVE

Юлія Печерська Редактор

Наприкінці літа манікюр традиційно стає трохи ніжнішим. Якщо на початку сезону багато хто обирає яскраві кольори, то ближче до серпня все частіше з'являються спокійні відтінки, які легко поєднати з будь-яким образом.

Цього разу Новини.LIVE з посиланням на InStyle назвав п'ять кольорів, які найчастіше проситимуть у майстрів протягом останнього місяця літа.

Кращі кольори для манікюру на серпень

Першим у списку опинився небесно-блакитний. Він нагадує чисте серпневе небо й буде мати гарний вигляд як на коротких, так і на довгих нігтях. Відтінок є легким і свіжим, тому стане вдалим вибором на кожен день.

Педикюр і манікюр в блакитному кольорі. Фото з Instagram

Ще один фаворит серпня — колір морської піни. Це світлий м'ятно-зелений відтінок, який асоціюється з відпочинком біля води. За словами стилістів, він буде мати кращий вигляд на засмаглих руках, тому для відпустки його часто обирають одним із перших.

Колір морської піни. Фото з Instagram

Також у тренді буде глибокий синьо-зелений відтінок, схожий на морську воду. Якщо додати до нього дрібні блискітки, колір набуває ще більшої глибини й красиво переливається на світлі.

Гарний френч. Фото з Instagram

Вершково-жовтий також не поспішає залишати модні добірки. Він уже кілька сезонів поспіль тримається серед найпопулярніших кольорів. На коротких нігтях такий манікюр часто роблять однотонним, а на довгих нерідко доповнюють простим дизайном.

Манікюр у жовтому кольорі. Фото з Instagram

П'ятірку завершує ігристе розе. Мова про ніжний рожевий відтінок, який найкраще розкривається з легким сяйвом. Для такого манікюру майстри радять голографічне покриття, золотисті переливи або популярний ефект "котячого ока", завдяки якому нігті красиво змінюють відтінок залежно від освітлення.

Рожеві нігті. Фото з Instagram

Раніше ми писали про те, як те, що ми робимо кожен день, впливає на стан наших нігтів. З деякими побутовими звичками потрібно бути обереженими.

Також Новини.LIVE повідомляли, скільки потрібно часу сушити звичайний лак, щоб манікюр дійсно був, як після походу в салон. Більшість не враховує це.