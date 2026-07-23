Який вигляд має найрідкісніша сумка у світі за 2 мільйони доларів

Сумка мільярдерки з Індії. Колаж: Новини.LIVE

Юлія Печерська Редактор

Не лише сукня привертала увагу гостей Тижня високої моди в Парижі. Цього разу всі погляди були прикуті до аксесуара, з яким з'явилася індійська мільярдерка Іша Амбані. У її руках була сумка, яку називають найдорожчою Birkin в історії.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Hello.

Іша відвідала показ дизайнера Рахула Мішри, обравши розкішний вечірній образ. Але саме мініатюрна сумочка стала головною темою обговорень. За оцінками експертів Privé Porter та аукціонного дому Sotheby's, її вартість сягає приблизно 2 мільйонів доларів.

Сумка за 2 мільйони доларів

Йдеться про модель Birkin Sac Bijou із колекції Haute Bijouterie, створену французьким дизайнером П'єром Харді. Це не просто аксесуар, а фактично ювелірний виріб. Основу сумки виконано з 18-каратного білого золота, а її поверхню вручну прикрасили 3025 діамантами загальною вагою понад 111 каратів. Клапан оформлений так, щоб нагадувати фактуру крокодилової шкіри, хоча повністю виготовлений із дорогоцінного металу та каміння.

Попри фантастичну ціну, сумочка зовсім невелика. Ба більше, вона навіть не належить самій Іші — аксесуар входить до колекції її матері Ніти Амбані.

Для виходу мільярдерка обрала сіру сукню без бретелей із корсетним верхом, оздобленим камінням і паєтками. Спідниця мала легкий градієнтний перехід кольору, а завершувала образ напівпрозора шаль, недбало накинута на плечі.

Не менш розкішними були й прикраси. Іша доповнила вбрання ювелірними виробами Lorraine Schwartz. Особливу увагу привертало кольє з великою діамантовою підвіскою, а також сережки з грушоподібними діамантами й каблучка з великим овальним каменем. Образ завершували туфлі на підборах, оздоблені дорогоцінним камінням.

Волосся Іша гладко зачесала назад, а в макіяжі зробила ставку на стриману класику — легкі смокі-айс, бронзові рум'яна та нюдовий відтінок губ.

Іша Амбані — донька одного з найвідоміших бізнесменів Індії Мукеша Амбані, який очолює Reliance Industries. Компанія вважається найбільшою публічною корпорацією країни, а сам підприємець входить до списку найбагатших людей світу. За даними на червень 2026 року, його статки оцінювалися майже у 92 мільярди доларів.

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