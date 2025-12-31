Макіяж на Новий рік — 5 креативних ідей для святкового образу

Дівчині роблять макіяж. Фото: freepik

Новий рік — час, коли макіяж стає яскравішим і сміливішим. Це чудова нагода поекспериментувати і створити образ, у якому ви будете почуватися найкращою версією себе.

Цікавими ідеями макіяжу поділились в TikTok.

Який макіяж зробити на Новий рік

Не треба кардинально змінювати звичний макіяж, якщо не хочете. Достатньо буде лише підкреслити образ однією дрібницею — сяйливою підводкою, стрілками чи маленькими стразами. Таким чином звичний образ перетворюється на святковий, і вам буде комфортно.

Червона помада

Класика, яка не набридає. Червона помада миттєво створює святковий настрій. А легке контрування, відсутність рум’ян і ледь помітні котячі стрілки дозволять губам бути головним акцентом. Це не повсякденний макіяж — він для святкового настрою.

Золоті штрихи

Якщо хочеться сяйва без надмірності, спробуйте атласні або металеві тіні з м’яким світлом. Втирайте їх у рухому повіку, поєднуючи з коричневими або бронзовими відтінками в складці та чорною тушшю. Одного тонкого шару вже достатньо, щоб погляд став виразним і сучасним, а не перевантаженим.

Святковий смокі

Для смокі можна обрати не лише чорні, а й глибокі відтінки бордо, коричневого чи зеленого. Додайте металевий акцент у центрі повіки або внутрішньому куточку — і класичне смокі перетвориться на складний святковий макіяж.

Коричневий має м’який вигляд, бордовий додає теплоти, сливовий — несподіваної елегантності, а темно-зелений — для сміливих.

