Україна
Мода Як мати чарівний вигляд — 5 святкових макіяжів для Нового року

Як мати чарівний вигляд — 5 святкових макіяжів для Нового року

Дата публікації: 31 грудня 2025 11:13
Макіяж на Новий рік — 5 креативних ідей для святкового образу
Дівчині роблять макіяж. Фото: freepik

Новий рік — час, коли макіяж стає яскравішим і сміливішим. Це чудова нагода поекспериментувати і створити образ, у якому ви будете почуватися найкращою версією себе.

Цікавими ідеями макіяжу поділились в TikTok.

Читайте також:

Який макіяж зробити на Новий рік

Не треба кардинально змінювати звичний макіяж, якщо не хочете. Достатньо буде лише підкреслити образ однією дрібницею — сяйливою підводкою, стрілками чи маленькими стразами. Таким чином звичний образ перетворюється на святковий, і вам буде комфортно.

Червона помада

Класика, яка не набридає. Червона помада миттєво створює святковий настрій. А легке контрування, відсутність рум’ян і ледь помітні котячі стрілки дозволять губам бути головним акцентом. Це не повсякденний макіяж — він для святкового настрою.

Золоті штрихи

Якщо хочеться сяйва без надмірності, спробуйте атласні або металеві тіні з м’яким світлом. Втирайте їх у рухому повіку, поєднуючи з коричневими або бронзовими відтінками в складці та чорною тушшю. Одного тонкого шару вже достатньо, щоб погляд став виразним і сучасним, а не перевантаженим.

Святковий смокі

Для смокі можна обрати не лише чорні, а й глибокі відтінки бордо, коричневого чи зеленого. Додайте металевий акцент у центрі повіки або внутрішньому куточку — і класичне смокі перетвориться на складний святковий макіяж.

Коричневий має м’який вигляд, бордовий додає теплоти, сливовий — несподіваної елегантності, а темно-зелений — для сміливих.

Раніше ми писали про те, що варто мати в косметичці жінці після 50 років, щоб завжди мати досконалий вигляд.

Також ми повідомляли, які помилки в макіяжі можуть додавати віку.

мода макіяж тренди Новий рік стиль
Юлія Печерська - Редактор
Автор:
Юлія Печерська
