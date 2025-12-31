Видео
Видео

Как выглядеть неотразимо — 5 праздничных макияжей для Нового года

Как выглядеть неотразимо — 5 праздничных макияжей для Нового года

Дата публикации 31 декабря 2025 11:13
Макияж на Новый год — 5 креативных идей для праздничного образа
Девушке делают макияж. Фото: freepik

Новый год — время, когда макияж становится ярче и смелее. Это прекрасная возможность поэкспериментировать и создать образ, в котором вы будете чувствовать себя лучше.

Интересными идеями макияжа поделились в TikTok.

Читайте также:

Какой макияж сделать на Новый год

Не надо кардинально менять привычный макияж, если не хотите. Достаточно будет лишь подчеркнуть образ одной мелочью — сияющей подводкой, стрелками или маленькими стразами. Таким образом привычный образ превращается в праздничный, и вам будет комфортно.

Красная помада

Классика, которая не надоедает. Красная помада мгновенно создает праздничное настроение. А легкое контрирование, отсутствие румян и едва заметные кошачьи стрелки позволят губам быть главным акцентом. Это не повседневный макияж — он для праздничного настроения.

Золотые штрихи

Если хочется сияния без излишеств, попробуйте атласные или металлические тени с мягким свечением. Втирайте их в подвижное веко, сочетая с коричневыми или бронзовыми оттенками в складке и черной тушью. Одного тонкого слоя уже достаточно, чтобы взгляд стал выразительным и современным, а не перегруженным.

Праздничный смоки

Для смоки можно выбрать не только черные, но и глубокие оттенки бордо, коричневого или зеленого. Добавьте металлический акцент в центре века или внутреннем уголке — и классическое смоки превратится в сложный праздничный макияж.

Коричневый выглядит мягко, бордовый добавляет теплоты, сливовый — неожиданной элегантности, а темно-зеленый — для смелых.

Ранее мы писали о том, что стоит иметь в косметичке женщине после 50 лет, чтобы всегда выглядеть идеально.

Также мы сообщали, какие ошибки в макияже могут добавлять возраста.

мода макияж тренды Новый год стиль
Юлия Печерская - Редактор
Автор:
Юлия Печерская
