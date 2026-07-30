Геть із гардероба: які кольори в одязі візуально старять та додають ваги після 40

Пакети з покупками, жінка в магазині. Фото: magnific. Колаж: Новини.LIVE

Юлія Печерська Редактор

Після 40 років варто уважніше придивлятися до кольорів одягу. Деякі відтінки можуть підкреслити втому, зробити шкіру тьмянішою або навіть візуально додати об'єму фігурі. Стилісти радять бути обережними насамперед із трьома кольорами.

Новини.LIVE розповість детальніше, про які кольори мова.

Темно-коричневий

Якщо коричневий розташований близько до обличчя — у светрі, водолазці чи жакеті, — він нерідко робить колір шкіри менш свіжим. Через це зморшки та тіні під очима можуть ставати помітнішими. Замість темних коричневих тонів краще обирати карамельний, пісочний або теплий бежевий.

Чорний

Чорний залишається класикою, але повністю чорний верх пасує не всім. Він може створювати занадто різкий контраст зі шкірою, через що обличчя має більш втомлений вигляд. Якщо не хочеться відмовлятися від цього кольору, його можна розбавити світлим шарфом, прикрасами або замінити на темно-синій чи графітовий.

Гірчичний

Гірчичні відтінки часто надають шкірі жовтуватого підтону й роблять обличчя менш виразним. Особливо це помітно у светрах, сукнях та верхньому одязі. Якщо подобається жовта палітра, краще звернути увагу на чистіші та світліші відтінки, які мають значно свіжіший вигляд.

Молочний

Світлі відтінки завжди здаються об'ємнішими за темні, і молочний не є винятком. Якщо це костюм, пальто чи сукня вільного крою, силует може здаватися ширшим. Щоб уникнути такого ефекту, стилісти радять поєднувати молочний із темнішими кольорами або підкреслювати талію за допомогою пояса.

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