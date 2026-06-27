Футболка вже не єдина база: що носити влітку замість неї

Дівчата в футболці та жакеті. Колаж: Новини.LIVE

Юлія Печерська Редактор

Біла футболка давно стала базою гардероба, але цього літа її все частіше відкладають убік. На зміну приходять речі, які мають цікавіший вигляд та додають образу характеру без складних стилізацій.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на фешн-інфлюенсерку Марію Томнюк.

Що носитимуть модниці замість звичайних футболок у 2026 році

Один із головних фаворитів сезону — жилети. Вони легко вписуються в повсякденні образи та мають ефектний вигляд навіть у парі зі звичайними джинсами. Така річ одразу робить аутфіт більш зібраним і стильним. Не менш популярними залишаються й корсети. Сучасні моделі давно перестали бути виключно вечірнім одягом і чудово поєднуються як зі спідницями, так і з широкими брюками.

Чорний жилет. Фото з Instagram

Ще одна помітна тенденція — топи з виразною текстурою. Особливо часто цього літа можна побачити трикотажні та атласні варіанти. Вони мають дорогий вигляд та допомагають створити той самий ідеальний силует.

Легкий топ. Фото з Instagram

Для тих, хто не хоче жертвувати комфортом, є перевірене рішення — поло. Ця модель уже кілька років не виходить із моди і продовжує впевнено триматися серед найактуальніших речей сезону. Поло однаково добре пасує до шортів, деніму, лляних штанів чи спідниць, тому легко замінює класичну футболку.

Поло. Фото з Instagram

Також варто придивитися до сорочок. У літніх образах вони мають дуже вдалий вигляд. Легкі бавовняні або лляні моделі можна носити як самостійний верх або накинути поверх топа у прохолодніший вечір. Саме така річ часто рятує, коли хочеться мати трохи елегантніший вигляд.

Літо-2026 показує просту тенденцію: навіть найзвичніші образи можна зробити цікавішими, якщо замінити футболку на більш виразний верх. І для цього зовсім не потрібно повністю оновлювати гардероб.

Раніше ми писали про те, які шорти будуть в центрі уваги цього літа. В моді декілька варіантів, з яких легко можна обрати щось для себе.

Також Новини.LIVE повідомляли, які базові речі знадобляться цього літа. Багато модниць роблять ставку саме на них.