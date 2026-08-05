Експерт закликав відмовитися від цієї звички у догляді за волоссям

Догляд за волоссям. Фото: magnific. Колаж: Новини.LIVE

Юлія Печерська Редактор

Останніми роками догляд за волоссям став значно складнішим: замість двох засобів на полиці часто стоїть цілий набір баночок. Але велика кількість косметики ще не означає, що волосся буде здоровішим. Іноді результат виходить зовсім протилежний. Перукар із 20-річним досвідом Лукаш Шимчак звернув увагу на помилку, яку сьогодні роблять дуже багато жінок.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Kobieta Interia.

За його словами, проблема вже не в тому, що волоссям недостатньо займаються, а в тому, що догляд часто стає надто складним і хаотичним. Соціальні мережі щодня пропонують нові схеми: окремий засіб до миття, кілька масок, незмивний догляд, олія, крем, сироватка. Складається враження, що без такого арсеналу гарного волосся не буває. Насправді ж волосся не завжди потребує великої кількості косметики.

Яку помилку часто допускають жінки в догляді за волоссям

Як пояснює експерт, коли на волосся наносять забагато продуктів одночасно, воно може втратити легкість. Пасма швидше жирніють, мають тьмяний вигляд, а укласти їх стає складніше. Найбільше це помітно на тонкому волоссі, яке легко перевантажити навіть якісними засобами.

Подібної думки дотримуються й багато стилістів. Вони неодноразово наголошували, що ефективний догляд будується не на кількості баночок, а на тому, наскільки правильно вони підібрані. Кожен продукт має виконувати свою функцію, а не дублювати дію інших.

Нанесення шампуню на волосся. Фото: magnific

Ще одна поширена помилка стосується шампуню. Багато хто купує його за написом на етикетці: "для об'єму", "для сухого волосся" чи "для відновлення", очікуючи миттєвого ефекту. Однак головне завдання шампуню значно простіше — він очищає шкіру голови.

Якщо хочеться отримати прикореневий об'єм, одного шампуню недостатньо. На кінцевий результат впливають стрижка, спосіб сушіння волосся та укладання. Водночас занадто агресивне очищення може зіграти проти власниць освітленого, сухого або пористого волосся. У такому випадку довжина стає жорсткішою, сильніше пушиться, а бажаний об'єм перетворюється на безладну пухнастість.

Не менш важливо розділяти потреби шкіри голови та довжини волосся. Якщо шкіра швидко жирніє, шампунь варто підбирати саме під цю проблему. А ось кондиціонер чи маску вже обирають відповідно до стану самих пасом — сухих, пошкоджених, освітлених або фарбованих.

Раніше ми писали про те, що категорично не можна робити з сивим волоссям. Зокрема, фахівці розповіли, чи варто виривати сиві волосини.

Також Новини.LIVE повідомляли, як можна приховати сивину, якщо на це є всього кілька хвилин. І мова не про фарбування волосся, а ефективні домашні методи.