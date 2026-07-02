Чому волосся швидко жирніє: поширені помилки в догляді, які роблять майже усі

Догляд за волоссям. Колаж: Новини.LIVE

Юлія Печерська Редактор

Більшість стикається з тим, що вранці волосся має свіжий і об'ємний вигляд, а вже до вечора корені втрачають легкість і починають блищати. Багато хто намагається вирішити проблему частішим миттям, але це не завжди дає бажаний результат. Річ у тім, що надмірна жирність часто пов'язана не лише з особливостями організму, а й зі звичками догляду.

Новини.LIVE розповість детальніше про них.

Те, як саме ви миєте голову, якою водою користуєтесь і які засоби обираєте, безпосередньо впливає на стан шкіри голови. Перш за все варто звернути увагу на шампунь. Якщо після миття волосся швидко стає важким і втрачає свіжий вигляд, можливо, засіб занадто агресивний або просто не підходить вашому типу волосся.

Який має бути догляд за жирною шкірою голови

Важливу роль відіграє температура води. Гарячий душ може бути приємним, але для волосся він не завжди корисний. Через надто високу температуру сальні залози починають працювати активніше. Саме тому голову краще мити теплою водою, а наприкінці можна коротко обполоснути прохолодною.

Ще одна поширена помилка — надто інтенсивно терти шкіру голови під час миття. Достатньо легких масажних рухів пальцями. Так очищення буде ефективним, а шкіра не отримає зайвого подразнення.

Багато власників жирного волосся також неправильно користуються кондиціонером. Цей засіб потрібен для довжини та кінчиків, а не для коренів. Якщо наносити його занадто близько до шкіри голови, волосся може швидше втрачати свіжість і вже наступного дня мати неохайний вигляд.

Щодо частоти миття, універсальної схеми не існує. Комусь комфортно мити голову через день, а комусь достатньо двох разів на тиждень. Головне — не пересушувати шкіру надмірним очищенням. Якщо між миттями волосся швидко втрачає свіжий вигляд, виручити може сухий шампунь, який допоможе освіжити корені та додати трохи об'єму.

Правильно підібраний догляд не змінить роботу сальних залоз за один день, але з часом волосся довше залишатиметься чистим і доглянутим. Часто саме невеликі зміни у звичних процедурах дають результат, якого не вдається досягти дорогими засобами.

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