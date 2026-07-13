Блонд матиме дорогий вигляд: догляд, який радять колористи

Блондинки. Колаж: Новини.LIVE

Юлія Печерська Редактор

Світле фарбоване волосся завжди потребує трохи більше уваги, ніж натуральне. Освітлення змінює структуру волосся, тому без правильного догляду воно швидше втрачає блиск, стає сухим, ламким і починає плутатися. Але якщо підібрати відповідні засоби та виробити кілька простих звичок, підтримувати красивий блонд буде значно легше.

Новини.LIVE розповість, як це зробити.

Правила догляду за волоссям для блондинок

Перший крок — правильне очищення. Для освітленого волосся краще використовувати шампуні, створені саме для блонду. Якщо відтінок починає теплішати або з'являється жовтизна, допоможуть засоби з фіолетовим пігментом. Вони не фарбують волосся, а лише нейтралізують небажаний жовтий тон і допомагають довше зберігати холодний відтінок.

Не менш важливо й те, якою водою ви миєте голову. Гаряча вода швидше вимиває пігмент і може ще більше пересушити волосся. Краще обирати теплу, а наприкінці миття навіть трохи прохолодну — це допоможе зробити локони більш гладкими та блискучими.

Після шампуню не варто нехтувати кондиціонером. Він закриває лусочки волосся, завдяки чому воно стає м'якшим і легше розчісується. Один-два рази на тиждень варто додавати живильну або відновлювальну маску. Саме вона допомагає повернути волоссю еластичність і компенсувати втрату вологи після освітлення.

Ще одна річ, про яку часто забувають, — незмивний догляд. Спрей, крем або сироватка після миття допомагають довше утримувати вологу всередині волосся, а кілька крапель олійки на кінчики захищають їх від ламкості та посічення. Це займає буквально хвилину, але різницю можна помітити вже за кілька тижнів.

Якщо між фарбуваннями блонд починає тьмяніти або набуває жовтуватого відтінку, необов'язково одразу записуватися до майстра. Освіжити колір можна вдома за допомогою тонувальних засобів. Вони допомагають підтримувати бажаний відтінок, а багато сучасних формул ще й доглядають за волоссям під час процедури.

На колір волосся іноді впливає навіть вода. Через домішки або іржу світлі пасма можуть швидше жовтіти, тому періодичне тонування стає хорошим способом підтримувати охайний вигляд зачіски між фарбуваннями.

Якщо ви регулярно користуєтеся феном, плойкою чи вирівнювачем, без термозахисту краще не обходитися. Він створює захисний шар, який допомагає зменшити негативний вплив високої температури. Для тонкого волосся більше підійдуть легкі спреї, а сухому чи пористому можуть бути комфортнішими кремові засоби або флюїди.

Наносити термозахист бажано на вологе волосся перед сушінням, рівномірно розподіляючи його по всій довжині. Особливу увагу варто приділити кінчикам, адже саме вони страждають найбільше.

Головне правило догляду за блондом — регулярність. Навіть найдорожчий засіб не дасть результату після одного використання. Коли очищення, зволоження, захист і живлення стають звичною частиною догляду, волосся довше залишається м'яким, блискучим і доглянутим, а колір виглядає свіжим значно довше.

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